Luis García: "Es uno de los días más duros de mi carrera"

El Espanyol consumó su descenso tras empatar en Mestalla en el tiempo de añadido "Que nadie dude de que entre todos vamos a volver más fuertes", afirmó el técnico blanquiazul

El entrenador del Espanyol, Luis García, señaló en rueda de prensa tras consumarse el descenso de su equipo a Segunda División en Mestalla, después de que el Valencia le empatara en el tiempo de prolongación, que es "uno de los días más duros" de su carrera profesional y se mostró muy crítico con la labor arbitral.

"Es uno de los días más duros de mi carrera como deportista, porque tengo un gran sentimiento por este club y es un día muy triste. Este equipo se ha dejado el alma por algo que no hemos conseguido alcanzar, pero con la fortaleza mental suficiente para empezar a construir el Espanyol que queremos ser de cara al futuro. Es un momento para coger el toro por los cuernos y crecer y ser el Espanyol que queremos ser", indicó.

"Cuando más cerca lo teníamos se nos ha ido, ha sido un poco lo que nos ha pasado durante todo el año y ha sido cruel", agregó.

Sobre el arbitraje en el campo y del VAR, Luis García lamentó la decisión del gol anulado a César Montes que pudo significar el 1-3. "No nos podemos esconder, el Espanyol no ha descendido solo por este tipo de decisiones, pero han marcado los dos últimos partidos y no nos podemos callar ni esconder. Es increíble que esto pase en una de las mejores ligas del mundo", subrayó.

"No entiendo nada. Somos los primeros que debemos mirarnos y mejorar, pero da mucha tristeza ver un vestuario tan dolido. Pero que nadie dude de que entre todos vamos a volver más fuertes", concluyó.