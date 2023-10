Luis García, fiel a su estilo en el Espanyol

El técnico blanquiazul aseguró en rueda de prensa que su equipo, a pesar de las derrotas como ante el Leganés, "no se va a meter atrás" y tratará siempre "de ir hacia delante, de atacar, de ser vertical cuando se puede" El preparador asturiano augura "un partido bonito e igualado" ante el Real Sporting y confía en las opciones periquitas "si hacemos muchas cosas bien"

El entrenador del Espanyol, Luis García, afirmó este viernes en la rueda de prensa previa al partido contra el Sporting Gijón que será un encuentro "muy bonito, quizá de otra categoría" y destacó que el rival tiene "una de las mejores plantillas por versatilidad".

El asturiano, antes del último entrenamiento en el Stage Front Stadium, apuntó que "no es casualidad" que el Sporting esté "cerca de los puestos de arriba". "Puede atacar de muchas formas. Se puede replegar, defender bajo, transitar, asociarse, atacar de forma posicional o jugar directo porque tiene ganadores de duelo y cuenta con amenaza exterior", dijo.

El técnico blanquiazul auguró un pulso "muy igualado" y comentó que su equipo deberá hacer "muchas cosas bien para ganar". Luis García, en este sentido, señaló que la receta para volver con los tres puntos de El Molinón pasa por "tener personalidad, controlar el partido, ser fuertes a nivel defensivo y ganar duelos".

Con opciones

El entrenador se mostró convencido de las opciones de su equipo: "Estoy convencido de que llegamos muy bien preparados y el equipo se ha levantado muy bien de la derrota (contra el Leganés la semana pasada por 0-1). Entiende que es parte del proceso. No hay equipo que no pierda en ninguna categoría".

Luis García apuntó que la "autocrítica" se produce "siempre", más allá del resultado. Sin embargo, manifestó que durante su carrera ha aprendido que esta autocrítica debe ser contenida: "Si te pasas a veces de destruye y eso no lo queremos. En el fútbol y en la vida siempre debes mejorar y evolucionar".

El asturiano insistió en que Segunda División es un camino "larguísimo" en que se requiere "paciencia". "Hay que creer en el proceso, en lo que se está haciendo. El equipo está evolucionando, pero queda muchísima mejora por delante. Estoy convencido de que el Espanyol conseguirá el objetivo", reflexionó.

Intocable el libro de estilo

Además, Luis García explicó que tiene muy claro su libro de estilo y que no piensa renunciar a él: "Mis equipos no se van a meter atrás, trato de ir hacia delante, de atacar, de ser vertical cuando se puede. No me puedo traicionar a mí mismo y mi forma de entender el juego es ser valiente".

Finalmente, el técnico, natural de Oviedo, desveló que el choque contra el Sporting es "especial" ya que vuelve a su tierra y coincidirá con su familia y amigos. Además, recordó que en Gijón siempre ha vivido "ambientes muy bonitos" y comentó El Molinón "es un campo donde se disfruta jugando al fútbol".