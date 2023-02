El Espanyol, a recuperar sensaciones

Un triunfo espanyolista pondría cuatro puntos sobre el descenso La Real quiere dejar atrás las malas sensaciones y afianzar la tercera plaza

Nadie quiere confiarse, pero el Espanyol ya está afilando los colmillos ante el irregular momento que atraviesa una Real Sociedad de récord. Los de Imanol Aguacil quedaron apeados de la Copa del Rey con su derrota en el Camp Nou (1-0), para después sacar un meritorio punto del Bernabéu (0-0) y acabar tropezando en casa de forma sorprendente ante el Valladolid (0-1).

Seguramente los pucelanos marcaron el camino a los catalanes, ya que los blanquivioletas demostraron como un equipo implicado en la lucha por el descenso le puede meter mano a esta Real.

Los de Diego Martínez arrancaron el 2023 de manera exultante, con un brillante triunfo en el RCDE Stadium ante el Betis (1-0). Poco a poco las buenas sensaciones se fueron diluyendo, tras perder en Almería (3-1) y empatar en casa ante Osasuna (1-1).

El partido ante la Real debe servir a los espanyolistas para seguir consolidando un conjunto que incorporó cinco futbolistas en el mercado invernal. En principio, únicamente César Montes, ya asentado en el eje de la defensa, y Denis Suárez, que debutó ante Osasuna, deberían ser de la partida contra los vascos.

El técnico, Diego Martínez, no podrá disponer de los lesionados Pedrosa, Joselu y Keidi Bare ni con el sancionado Pierre-Gabriel. Además, Martin Braithwaite, lleva días acarreando molestias en la rodilla.

La mejor Real

En frente, el Espanyol tendrá un equipo que cerró la primera parte con números de récord. Los vascos cerraron la mejor primera mitad del campeonato en los últimos 20 años, sumando 39 puntos para colocarse terceros.

Eso sí, la dinámica reciente no es la más positiva. Especialmente reseñable fue la caída en casa ante el Valladolid. Además, los de Aguacil no ganan desde el ya lejano triunfo ante el Rayo Vallecano, y no han marcado ningún tanto en los últimos tres encuentros que han disputado.

Sin duda, la plaga de lesiones ha sido uno de los motivos que explican esta mini-crisis donostiarra. Por suerte, Mikel Merino, Ander Guevara y Alex Sola ya han podido entrar en la convocatoria para viajar a Barcelona.

Los que seguro que no estarán disponibles para Aguacil serán Aritz Elustondo, Andoni Gorosabel, Jon Pacheco, David Silva, Mohamed-Ali Cho y Sadiq Umar.

Un triunfo local permitiría al Espanyol coger aire respecto al descenso, mientras que una victoria visitante dejaría a la Real tercera, firmando su candidatura definitiva a puestos Champions.