El Espanyol de Ramis no parece candidato al ascenso directo

Una nueva oportunidad perdida y ya van... El Espanyol podía dar un golpe sobre la mesa y recuperar el liderato 19 jornadas después, al menos durante un día, pero no logró, o mejor dicho, no supo imponerse en Santo Domingo a un Alcorcón que lucha por no descender a Primera Federación.

En una de las jornadas en las que solo valía sumar los tres puntos teniendo en cuenta el resto de resultados, Ramis apostó por dejar en el banquillo a su único creador de juego disponible. Álvaro Aguado fue suplente (de hecho ni tuvo minutos) y un doble pivote formado por Keidi Bare y Gragera ya hacía presagiar que el equipo con mayor presupuesto de la categoría tampoco iba a poder imponerse en Santo Domingo. El técnico tarraconense decidió apostar por adaptarse a un campo y a un rival a priori inferior antes que demostrar la superioridad y el gran potencial ofensivo que sí existe en la plantilla perica, aunque Ramis se empeñe en negarlo. Y muchas veces, con ese planteamiento tan pobre, Braithwaite no es suficiente.

Con el punto sumado en Alcorcón, el Espanyol cierra la jornada 30 en tercera posición a un punto del ascenso directo. Pero las sensaciones son mucho peores que los números. El cuadro blanquiazul no demuestra ser capaz de ganar a domicilio (salvo un acto heroico en Ipurúa que no debe esconder la realidad), y eso puede perjudicarle gravemente en sus aspiraciones por ascender. Sumar de tres en tres únicamente en Cornellà-El Prat no sirve. Menos aún dejarse puntos en casa ante equipos de la parte baja como sucedió en la jornada anterior.

Nueve o más rivales, dos plazas de ascenso

Mucho tendrían que cambiar las cosas en Barcelona para que equipos con mejor dinámica o sensaciones sobre el terreno de juego como Elche, Eibar, Real Valladolid, Real Oviedo o Burgos, entre otros, no queden por delante del Espanyol, que además afronta este domingo un nuevo partido lejos del Stage Front ante un Real Zaragoza con nuevo entrenador, algo que no parece que vaya a suceder en el banquillo perico pese al nivel de juego y la insistencia de la afición...