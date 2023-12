El Espanyol, autocrítico tras el primer varapalo "horrible" de la era Ramis

Los blanquiazules cayeron ante el Oviedo (2-0) y se alejan de los puestos de ascenso directo Resumen, goles y highlights del Oviedo 2 - 0 Espanyol

El Espanyol sufrió contra el Oviedo (2-0) el primer gran traspiés de la era liderada por el nuevo entrenador, Luis Miguel Ramis, después de dos victorias seguidas contra Elche (2-0) y Alcorcón (2-0) que habían dibujado una sonrisa en la cara del equipo y de la afición periquita.

El vestuario no pudo romper su mala dinámica fuera de casa: no gana como visitante en LaLiga Hypermotion desde el pasado 5 de octubre, frente al Cartagena (0-2). A falta de cerrar la jornada, los blanquiazules están a un punto de los puestos de ascenso directo, algo que podría cambiar en función de los resultados.

Los futbolistas de Ramis reconocen que el del Oviedo fue un duelo para olvidar. "Sabemos que fue un partido horrible por nuestra parte. Pedimos disculpas a la afición que se ha desplazado después de dos victorias muy ilusionantes", reflexionó el centrocampista Edu Expósito en declaraciones al club.

El jugador blanquiazul subrayó que el bloque "debe ir al límite" para que estos escenarios no vuelvan a ocurrir: "Si no lo hace, no lo es lo mismo. Debemos ir hacia delante, ha sido un golpe muy duro para nosotros. Queríamos sacar los tres puntos, pero no ha podido ser".

Su compañero, el delantero Javi Puado, tampoco puso paños calientes a la derrota en tierras asturianas y señaló que fue un encuentro "muy malo" de todo el equipo. El atacante reconoció que el rival ganó "prácticamente en todo" al Espanyol e instó a hacer "autocrítica" de cara a los siguientes compromisos.

El canterano recordó que la liga "es muy larga", aunque insistió en la necesidad de no bajar la guardia en ningún momento para evitar decepciones a largo plazo que puedan comprometer el objetivo del equipo, el ascenso a Primera: "Podemos perder partidos, pero hay que intentar no hacerlo de esta forma".

Ahora, el bloque se centra en la eliminatoria de Copa del Rey contra el Valladolid, este martes en el Stage Front Stadium. "La Copa es importantísima para todo el club y será un duelo muy disputado, es un rival difícil de ganar. Queremos pasar de ronda", afirmó Puado.