Duro calendario perico para resurgir

El Espanyol visita al Madrid en la próxima jornada y afronta luego rocosos compromisos en plena lucha por la salvación La oportunidad desperdiciada en Pucela obliga a los blanquiazules a sumar varios puntos ante Madrid, Celta, Girona, Athletic y Betis

El Espanyol desperdició una nueva oportunidad en Valladolid para abrir brecha con la zona de descenso antes de afrontar un duro calendario en las próximas semanas, con hasta cuatro enfrentamientos contra equipos que se encuentran por encima en la tabla. Pese a ocupar la duodécima posición en la clasificación, son tan solo dos los puntos que le separan del descenso. O lo que es lo mismo, un partido.

De hecho, el próximo compromiso del conjunto blanquiazul tendrá lugar este sábado en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, que lucha por no descolgarse definitivamente del liderato. Pese a que los blancos no pasan por un gran momento en Liga y tienen un ojo puesto en la eliminatoria frente al Liverpool, no será tarea fácil para los pericos sumar algo positivo en un estadio en el que no puntúan desde diciembre de 2012, con nueve derrotas desde entonces.

En la siguiente jornada, antes del parón de selecciones, el conjunto de Diego Martínez recibirá en casa a un rival directo en la lucha por la salvación, el Celta de Carlos Carvalhal.

Arduo mes de abril

No mucho más asequible será el comienzo de abril para el Espanyol. El día 1 se enfrentan en Montilivi al Girona, que actualmente se encuentra tres puntos por encima en la tabla.

Mejor clasificados están Athletic y Betis. Los pericos, primero, recibirán en el RCDE Stadium a los vascos, que luchan a día de hoy por entrar en la Conference League. Y en la siguiente jornada viajarán hasta Sevilla para enfrentarse en el Benito Villamarín a un Real Betis inmerso en la pelea por entrar en la Liga de Campeones la próxima temporada.

Tarea complicada la que le espera al Espanyol tras la oportunidad desperdiciada en Pucela, que les obliga a sumar varios puntos en un rocoso calendario si no quieren sufrir a final de temporada.