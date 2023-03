El Espanyol se diluye en Valladolid

Después de dos victorias seguidas, los de Diego Martínez cuajaron un mal encuentro y se vieron superados por un Pucela liderado por Gonzalo Plata El extremo, asistente en ambos goles y con un balón al palo, llevó de cabeza a la zaga blanquiazul. Braithwaite descontó al final pero ya era tarde

La racha del Espanyol se queda en dos victorias seguidas. Tras ganar a Elche y Mallorca, los de Diego Martínez se fueron de vacío del José Zorrilla con merecimiento (2-1). Pese a que el gol postrero de Braithwaite hizo soñar con rascar algo, la actuación global decepcionó y vuelve a meter en apuros al cuadro blanquiazul. Ocasión de oro desaprovechada para dar un golpe encima de la mesa. Iván Sánchez y Álvaro Aguado fueron los artífices del triunfo del Valladolid, liderado por Gonzalo Plata.

FICHA TÉCNICA Liga Santander VLL 2 ________________ 1 ESP ALINEACIONES Valladolid Asenjo; Fresneda, Joaquín, El Yamiq, Escudero (Olaza, 76'); Roque Mesa (Aguado, 60'), Hongla; Plata, Iván Sánchez (Machís, 65'), Óscar Plano (Sergio León, 76'); y Larin (Monchu, 76'). Espanyol Pacheco; Óscar Gil (Rubén Sánchez, 46'), Montes, Sergi Gómez, Oliván (Pierre-Gabriel, 9' (Expósito, 81')); Darder, Vini Souza, Denis Suárez (Melamed, 71'); Puado (Lazo, 81'), Joselu y Braithwaite. Goles 1-0 M. 25 Iván Sánchez. 2-0 M. 62 Aguado. 2-1 M. 87 Braithwaite. Árbitro Pizarro Gómez (manchego). T.A.: Roque Mesa (29'), Escudero (44'), Hongla (45+1) / Óscar Gil (24') y Joselu (75'). Incidencias José Zorrilla. 19.212 espectadores.

Joselu fue la gran novedad en el once una vez ya recuperado plenamente de su lesión. El punta estuvo acompañado en los costados del ataque por Puado y Braithwaite en el 4-3-3 que diseñó Diego Martínez. Sin embargo, pronto se vio que no iba a ser ni su día ni el del Espanyol. Larin marcó cuando el duelo apenas se desperezaba aunque vista de águila la del linier, que señaló correctamente fuera de juego. La lesión de Oliván, tras una acción fortuita con Plata, fue el primer varapalo. Entró por él Pierre-Gabriel, que desaprovechó su ocasión. Pasó Óscar Gil a jugar en la izquierda, que no pudo contener a Plata y que se cargó con una amarilla que ya le condicionó hasta ser sustituido.

De hecho, una falta del lateral originó el primer gol vallisoletano. El Espanyol se aculó mucho en el área y en la segunda jugada Plata cedió a Iván Sánchez, que le pegó desde la frontal y besó las mallas. Darder desvió ligeramente el cuero y despistó a Pacheco, que ya tenía trabajo para verlo entre un bosque de piernas.

Era el ecuador de la mitad y hasta entonces apenas había llegado el cuadro perico a orillas de Asenjo. Un disparo lejano de Darder y otro de Puado tras una jugada individual era su escaso bagaje. La más clara fue para el ‘7’, que se encontró por sexta vez con la madera este curso. Pacheco le lanzó en ataque y su disparo lo escupió el larguero.

El 1-0 había sentado muy mal al Espanyol, que pese a pasar por vestuarios no despertó. Álvaro Aguado, recién entrado en el verde por Pacheta, dobló la renta del Valladolid al rematar solo en el corazón del área una asistencia de Gonzalo Plata. El ecuatoriano destrozó a Pierre-Gabriel en la banda. Ya había entrado Rubén Sánchez por Gil y Diego Martínez movió más el banquillo con Melamed por un desaparecido Denis Suárez.

No había reacción. El 3-0 estaba más cerca que el 2-1. Pacheco sacó una gran mano ante Óscar Plano y en un contragolpe de libro Plata ajustó demasiado la mirilla y definió al poste. Cosas del fútbol, en una acción aislada Darder encontró por dentro a Braithwaite, que controló y definió perfecto. Se ilusionó el Espanyol, aunque ya era tarde.