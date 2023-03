Diego Martínez: "Posiblemente el Celta llega en su mejor momento"

El preparador calificó el encuentro como "importante", aunque no lo definió como una final El vigués se mostró muy satisfecho por la convocatoria de Joselu por la selección absoluta

El entrenador del Espanyol, Diego Martínez, afirmó este viernes, en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta, que el conjunto gallego "posiblemente está en el mejor momento de toda la temporada y el del último año natural", aunque se mostró confiado en las opciones de su equipo.

El gallego, en este sentido, insistió en que siempre ve el vaso "medio lleno" porque el equipo "compite muy bien y cada vez está mejor".

El preparador calificó el encuentro como "importante", aunque no lo definió como una final: "Eso es cuando las consecuencias no tienen solución y este no es el caso".

En cualquier caso, Diego Martínez recordó que el rival será un reto "muy complejo" y de "máxima exigencia" ya que en las últimas jornadas atraviesa "un gran momento de confianza". Según el entrenador blanquiazul, el Celta tiene jugadores de "talento y calidad".

El entrenador blanquiazul apuntó que las características del contrario son "similares" a las que presentó en su último enfrentamiento, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en enero. El encuentro lo ganó el Espanyol (3-1).

"Este Celta tiene buen pie, nivel técnico y gente desequilibrante", analizó.

Diego Martínez, además, señaló que a partir de ahora empieza "una liga diferente", ya que "todos los equipos se juegan algo más" y es por eso que insistió en la importancia de controlar los "detalles". El gallego, precisamente, recordó que el equipo lleva trabajando en ello "mucho tiempo".

El responsable del banquillo periquito habló en numerosas ocasiones de la importancia del "control emocional" y del apoyo de la grada: "Cuando falte el aliento, el público tiene que darte energía. La afición nos puede dar un extra y debemos competir todos juntos. Siempre nos da ese plus".

Por otra parte, Martínez se mostró muy satisfecho por la convocatoria de Joselu por la selección absoluta: "Es una gran alegría para todos, habla mucho y bien de él y mucho y muy bien del equipo. Incluso Sergi Darder ha estado en la prelista y significa que están haciendo un bueno año".

El técnico apuntó que cuando un futbolista, en referencia a Joselu, se "entrega con generosidad, compromiso y humildad" al bloque, este se lo devuelve "multiplicado".

"Es un buen ejemplo de esto y un referente para nosotros, dentro y fuera del campo y no solo por los goles. Debemos ponerlo en valor", destacó.