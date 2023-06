Darder acumula más novias

Con el Barça prácticamente descartado, Olympiakos y Betis surgen como alternativas para el capitán del Espanyol El centrocampista balear solo saldrá del club blanquiazul si alguien paga su cláusula de 10 millones

Uno de los destinos sonados para el capitán del Espanyol Sergi Darder en las últimas horas ha quedado prácticamente descartado. El Barça, que firmará a Gündogan, ya tendría cubierta la posición de mediocentro, por lo que ya no sería uno de los pretendientes del balear. No obstante, novias no le faltan y en las últimas horas se ha rumoreado el interés de equipos como el Olympiakos o el Real Betis.

Desde la entidad griega, sería el recién llegado Diego Martínez, exentrenador blanquiazul esta misma temporada, quien habría pedido reencontrarse con Darder en su nueva aventura lejos de España, según han informado medios baleares, que además destacan que Olympiakos es quien empuja más fuerte por él en estos momentos.

El otro equipo interesado en el centrocampista perico sería el Real Betis. No obstante, la entidad verdiblanca le tendría como la alternativa a otro posible fichaje prioritario del que todavía no ha trascendido el nombre.

Con todas las opciones que hay y habrá sobre la mesa, cobra especial relevancia la llegada cuanto antes de Fran Garagarza, que todavía no ha sido anunciado oficialmente como director deportivo. Su primera tarea será tratar de convencer a Darder para que se quede. De lo contrario, quien quiera llevárselo ya conoce la cantidad a pagar: los 10 millones de euros de su cláusula, que asciende a 15 millones a partir del 1 de agosto.

En el capítulo de posibles salidas también se ha incorporado recientemente Brian Oliván. Medios alavesistas afirman que el Deportivo Alavés tantea al lateral zurdo del Espanyol, con el aliciente de poder jugar en Primera división tras el ascenso babazorro. Allí, Oliván se reencontraría con Luis García Plaza, con quien coincidió durante dos temporadas en sus respectivas etapas en el Mallorca.

Luis García, al mando

Mientras no llega el director deportivo, es el técnico Luis García quien ha decidido coger las riendas del club en la planificación del equipo. El entrenador blanquiazul, según Quique Iglesias, habría contactado por su cuenta con Aarón Martín, lateral zurdo con pasado espanyolista.

El futbolista del Mainz, que parecía un fichaje claro en el caso de que el Espanyol hubiese logrado la salvación, es pretendido por clubes de Primera como el Girona o el Getafe, o incluso por el Galatasaray turco, pero será él mismo quien tendrá la última palabra sobre su futuro, tras quedar libre al terminar contrato con el club alemán.