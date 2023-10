El Cartagena retirará el carné de abonado al hincha que insultó a Omar El Hilali

El futbolista del Espanyol aseguró que el episodio racista vivido en el Cartagonova “no tiene cabida en nuestro fútbol” LaLiga procederá a interponer una denuncia contra este aficionado, que fue identificado y expulsado del estadio

El Fútbol Club Cartagena retirará el carné de abonado al aficionado del equipo que profirió insultos racistas contra Omar El Hilali, jugador del Real Club Deportivo Espanyol, durante la primera parte del partido de la novena jornada de LaLiga Hypermotion que el equipo blanquiazul venció por 0-2. El hincha fue obligado a abandonar las gradas del estadio Cartagonova tras ser identificado.

El Efesé, cuyo comportamiento ha sido ponderado y puesto como ejemplo de civismo, obró de manera consecuente y con diligencia tras un incidente que fue puesto en conocimiento del árbitro Luis Mario Milla Alvéndiz por parte del lateral derecho hispano marroquí, un joven futbolista de 20 años que escuchó improperios de tipo xenófobo cuando se disponía a lanzar un saque de banda.

El colegiado informó al delegado de campo y acto seguido se escuchó por megafonía el pertinente mensaje, el cual se leyó en el videomarcador, "Súmate y di no al racismo. #LALIGAvsRacismo. Es una lacra que debemos erradicar de nuestro fútbol".

La propia Liga reprodujo ese texto a través de su cuenta en la red social X y señaló que el sujeto fue localizado e identificado, al tiempo que destacó la actuación del Cartagena, que mostró "una gran colaboración en todo momento".

El club presidido por Francisco Belmonte, viendo que las imágenes de televisión confirman el insulto racista, aplicará su reglamento interno y ya este viernes indicó que se le retirará el carné de abonado en un procedimiento coordinado desde el primer momento con LaLiga, que avanzó que procedería a interponer una denuncia contra este aficionado, cuya acción fue criticada en la rueda de prensa posterior al partido parte de los dos entrenadores, el espanyolista Luis García y el cartagenerista Julián Calero.

Luis García y Calero, críticos

"Hay que erradicar el racismo de la sociedad, no solo del fútbol, pues todos somos iguales. El Cartagena y el árbitro actuaron de forma espectacular y este tipo de personas no tienen cabida en este mundo", indicó el técnico periquito.

Más tajante todavía fue el blanquinegro. "La mala educación no tiene cabida en el fútbol y no solo es una cuestión de racismo, que también. De pequeños nos dijeron que ibas al fútbol a desahogarte y que se permitía el insulto. A mí me llaman calvo, a otro negro, a otro indio, a otro tuerto... Es cuestión de malísima educación y en este contexto se trata de un insulto racista. Al aficionado se le echó del campo y se tomarán las medidas que se deben aplicar contra cualquier persona que actúa así. Hay que levantar el dedo contra el que hace eso y yo, que voy a partidos de otros deportes, veo que en baloncesto o en voleibol, por ejemplo, no pasa esto y las malas artes tienen que acabar en todos sitios, pues no es consentible", expuso.

Omar, satisfecho con el protocolo de actuación

El propio Omar El Hilali, en declaraciones al club, explicó que estas acciones “no tienen cabida en nuestro fútbol”. También felicitó tanto al anfitrión como al árbitro por su actuación posterior. “El colegiado me ha comentado si iniciamos el protocolo y le he dicho que por mi perfecto. También le quiero dar las gracias al club por cómo ha actuado, espero que todos los clubes lo hagan igual”, añadió Omar.