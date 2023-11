Calero: "A partir de la victoria, el equipo dará un paso adelante"

El central del RCD Espanyol confía en que el triunfo ante el Elche en la última jornada sea el punto de inflexión blanquiazul El defensor periquito confía en el juego del equipo, aunque pide mantenerse con los pies en el suelo y ser constantes

El central del Espanyol Fernando Calero afirmó este martes que "a partir de la victoria" contra el Elche en la última jornada (2-0) "el equipo dará un paso adelante", pese a insistir en que el curso es largo y la regularidad es clave.

El futbolista, tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque y en declaraciones al club, confesó que el vestuario tenía "muchas ganas de revertir la situación y volver a la senda de la victoria". El triunfo contra el cuadro ilicitano supuso romper una racha de un mes sin ganar.

El defensa, en este sentido, consideró que contra el Elche, en el Stage Front Stadium, al equipo se le notaron "las ganas y la intensidad". "Por suerte el resultado así lo refleja. Tenemos confianza en nuestro juego y en lo que hacemos, pero con marcadores positivos todo es mucho más fácil", reflexionó.

Calero recordó que la Segunda División es una categoría "muy difícil" y pidió prudencia: "No te puedes fiar de nadie. El que parecía que iba como un tiro de repente pierde dos partidos y se descuelga. El que estaba debajo gana y se mete en 'playoff'. Debemos ser constantes, tener los pies en el suelo y estar tranquilos".

¿Interés en Juan Cruz?

La jornada de este martes también ha dejado otra noticia en clave blanquiazul relacionada con un posible fichaje de Fran Garagarza para reforzar la plantilla del técnico periquito Luis Miguel Ramis.

Según ‘ABC Sevilla’, el Espanyol estaría interesado en hacerse con los servicios de Juan Cruz. El Real Betis, propietario del futbolista, no vería con malos ojos su deseo, que es marcharse cedido en este mismo mercado de invierno. Manuel Pellegrini no está contando esta temporada con el joven atacante con la alta competencia en la parcela ofensiva verdiblanca como principal causa.

Juan Cruz ha disputado únicamente cinco partidos esta campaña, cuatro de Liga y uno de Copa del Rey. En ninguno de ellos fue titular y suma tan solo 95 minutos. Según dicho medio, el Betis quiere renovarle hasta 2027 antes de cederlo.

En este momento, Rayo Vallecano y Tenerife serían los clubes con los que competiría el cuadro blanquiazul para ficharle. El equipo verdiblanco, no obstante, no tendría tanto en cuenta la categoría de su destino, sino que el equipo al que se marche le pueda garantizar minutos y permitirle volver a brillar, algo que no ha logrado tras una larga lesión que sufrió antes del Mundial de Qatar, con posteriores recaídas.