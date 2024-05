Tebas: "Mbappé jugará en el Real Madrid en un 99 por ciento"

El mercado de verano está pendiente del futuro de Kylian Mbappé. Tras la eliminación del PSG en la Champions League a manos del Borussia Dortmund, el internacional francés hizo público que no seguiría en el club parisino, algo que el PSG ya había hecho oficial a principios de año, cuando la reglamentación de la FIFA ya permite a los futbolistas que acaban contrato esa temporada negociar su futuro libremente.

El mundo del fútbol da por sentado que Mbappé firmará por el Real Madrid después de tres intentos fallidos del club blanco por hacerse con sus servicios. Una operación que costará a las arcas madridista cercade 400 millones, sumando los 50 'kilos' anuales de su ficha y los 120 de la prima de fichaje.

Pero de momento, el acuerdo no se ha hecho oficial. Y desde Inglaterra apuntan a que algúno de los grandes de la Premier League podría mover ficha. Una posibilidad que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, no da crédito.

El máximo mandatario de la patronal del fútbol español siempre se ha mostrado convencido de que Kylian Mbappé acabará vistiendo de blanco y en una entrevista a 'Le Parisien' ha apostado que la próxima temporada jugará en el Real Madrid: "Estoy plenamente convencido de que Kylian Mbappé vendrá al Real Madrid, asumo en un 99% que estará allí la próxima temporada. Es el único club europeo que podría abrirle las puertas. No creo que haya ningún club inglés que pueda igualar la oferta que le hizo el Real Madrid a Kylian Mbappé, por lo que he leído u oído".

Tebas se congratuló de la llegada del internacional francés, aunque quiso destacar que el potencial de la Liga no depende únicamente de los futbolistas: "Seguimos y seguiremos progresando, por supuesto la llegada de Kylian Mbappé es una ventaja para nosotros y para seguir creciendo. Pero si los jugadores colaboran y ayudan, no son la única clave para el éxito de un campeonato, como suelen pensar los aficionados o los medios de comunicación. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, pasó a la Serie A y el Campeonato no explotó. El Paris Saint-Germain tenía a Messi, Neymar y Mbappé y la Ligue 1 tampoco tuvo un gran éxito durante su etapa. Seguimos y seguiremos progresando".