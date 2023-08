Grandes ausencias de la selección española en este Mundial

Sergio Scariolo no podrá contar con alguno de los jugadores más destacados en los últimos campeonatos El 'MVP' del último Mundial y uno de los integrantes del quinteto ideal del pasado Eurobasket, ausentes

España se planta en el Mundial de baloncesto de Japón, Indonesia y Filipinas con la máxima ambición y confianza, tras llegar a la cita siendo la vigente campeona de Europa y del Mundo.

El hecho de no ser favoritos no es algo que preocupe en exceso a una selección que siempre compite al máximo nivel en estos torneos, y que sin ir más lejos, fue capaz de alzarse, contra todo pronóstico, con el Eurobasket disputado el pasado verano.

En esta Copa del Mundo, 'La Familia' tiene de nuevo una oportunidad para seguir engrandeciendo una leyenda y un listado de éxitos, entre los que se encuentran los dos Mundiales y los cuatro Europeos logrados, sin olvidar las tres medallas olímpicas logradas en Pequín, Londres y Rio.

Para ello, Sergio Scariolo confía en un grupo de jugadores talentosos, pero sobre todo, integrados en un sistema en el que rinden a un gran nivel y en el que, a través de la calidad individual y sus virtudes, contribuyen a que el nivel colectivo del equipo sea realmente alto.

Para el Mundial de este verano, a España le toca 'reinventarse' en la posición más creativa del equipo, la de base, que cuenta con destacadas ausencias. Si el Mundial logrado en 2019 no se entiende sin el gran rendimiento del 'MVP' Ricky Rubio, y el Eurobasket de 2022 tampoco se concibe sin el gran campeonato llevado a cabo por Lorenzo Brown, ambos jugadores no estarán disponibles para la cita, de manera que jugadores como Alberto Díaz o el 'debutante' Juan Núñez, deberán dar un paso al frente para que el equipo no eche de menos en exceso a los dos grandes generadores de juego de los dos últimos campeonatos.

Estas son las ausencias más destacadas de España para el Mundial:

Ricky Rubio

Todo hacía pensar que el base de El Masnou iba a ser uno de los líderes del conjunto de Sergio Scariolo en este Mundial. Pero Ricky ha priorizado su salud mental y ha decidido aparcar la actividad baloncestística hasta nuevo aviso. La pérdida a nivel deportivo es grande, pero jamás superior a las ganas que tiene todo el mundo de que Ricky vuelva a encontrarse bien.

Lorenzo Brown

La nacionalización 'express' llevada a cabo con 'Lonzo' levantó mucha polémica el pasado verano, pero el de "Albacete" maravilló a todo el mundo llevando a cabo un Eurobasket sensacional en el que fue una de las referencias del equipo. Se pierde el Mundial para solucionar unos problemas físicos que viene arrastrando esta temporada, pero su voluntad es poder disputar los Juegos Olímpicos del próximo verano

Sergio Rodríguez

Hace dos veranos, con 35 años, Sergio Rodríguez anunció que renunciaba a jugar con la selección, poniendo punto final a una gran trayectoria en 'La Familia'. Viendo su rendimiento en el tramo final de temporada, con el Real Madrid, siendo uno de los grandes artífices de la Euroliga lograda en Kaunas, no le hubiese venido nada mal a Scariolo la presencia del tinerfeño en el equipo.

Xabi López-Arostegui

Un habitual también en la rotación del equipo los últimos campeonatos, el excanterano verdinegro formó parte del equipo olímpico de 2021 y fue campeón de Europa el verano pasado. El alero de Valencia Basket ha vivido una temporada complicada en cuanto a lesiones, y ha renunciado a participar en este Mundial por motivos físicos.

Marc Gasol

El pívot y presidente de Bàsquet Girona también anunció su retiro de la selección tras los Juegos Olímpicos de 2021, pero al igual que ha protagonizado un 'Last Dance' tras cerrar su etapa NBA volviendo a la Liga Endesa, hubiese sido un '5' de garantías para dar descanso a Willy Hernangómez. Queda por ver si decide alargar una temporada más su carrera o si se retira.