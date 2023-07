España pone el broche de oro a los Juegos Europeos

Carolina Marín se subió al escalón más alto del podio al imponerse en la final de bádminton Miquel Travé, José Quiles y Mohammed Hamdi conquistaron tres nuevas platas

España ha cerrado unos exitosos Juegos Europeos con cuatro nuevas medallas (un oro y tres platas) que suman un total de 57 para el conjunto español. 21 oros, 17 platas y 19 bronces que dejan a la selección segunda en el medallero, solo por detrás de Italia, que dominó con cien metales.

En la jornada de cierre, la primera medalla española llegó de nuevo desde las aguas bravas, con la plata de Miquel Travé en C-1. Un segundo metal que añadir a su oro por equipos en el K1. Miren Lazkano y Nuria Vilarrubla quedaron eliminadas en semifinales en esta categoría C-1. Maialen Chourraut y David Llorente quedaron fuera en cuartos en la prueba femenina y masculina, respectivamente, de Kayak Cross.

Todas las esperanzas estaban puestas también en el bádminton, con una Carolina Marín enfocada en la final, que no falló ante la danesa Mia Blichfeldt a la que ganó por 21-15 y 21-14 en 1 hora y 12 minutos de partido para poner el broche de oro a su participación.

"He demostrado lo que quería hoy en la pista y era esa determinación, esas ganas y esa concentración en cada uno de los puntos. Ha sido muy importante esa comunicación con mi entrenador en momentos clave del partido", explicó la onubense tras su victoria en declaraciones difundidas por el COE. "Estoy muy contenta por como he sabido manejar los tiempos. Los daneses me tienen muy estudiada y me tienen muchas ganas por todos los campeonatos de Europa que he ganado. Creo que hoy era importante para dar un golpe sobre la mesa y demostrarme a mi misma que quiero conseguir más cosas", zanjó.

También llegó un nuevo metal desde el boxeo, con la plata de José Quiles en la categoría -57Kg. El alicantino cayó en la final ante el búlgaro de ascendencia cubana Javier Ibáñez, por 5-0.

Con otra plata se puso punto final al campeonato que se ha disputado en Cracovia (Polonia), la conseguida por Mohammed Hamdi en kickboxing en la categoría de -86kg. En su final, se acabó imponiendo el polaco Robert Krason por 3-0.

El taekwondo, con cuatro oros, dos platas y tres bronces es el deporte que más medallas ha aportado al botín español, seguido del piragüismo, con dos oros, cuatro platas y dos bronces. Entre los nombres propios de la delegación española destacó la histórica plata de Laura Heredia en pentatlón moderno, con billete a los Juegos de París.