El cricket español se reivindica: "No somos una banda..."

"No somos una banda de amigos, representamos a nuestro país", asegura el presidente de la Agrupación Española de Cricket Juan Carlos Rodríguez Clasificados para la fase final del Europeo, la selección española representa la multiculturalidad de un deporte que quiere crecer

El cricket, un deporte sin apenas arraigo en España y con poca relevancia informativa, quiere tener protagonismo. Y ha conseguido hacerse un hueco en el escenario deportivo después de que un vídeo de la selección española de cricket cantando el himno español en el último partido de clasificación para el Europeo donde se veía la riqueza cultural del combinado se volviera viral y ha conseguido hacerse un hueco, lo que ni siquiera consiguió cuando batieron en febrero pasado un récord mundial.

La realidad de una selección integradora, con un solo jugador, Christian Muñoz, nacido en la península ha despertado el interés de los aficionados. Además, en las redes se debaten temas paralelos como el origen paquistaní, indio o sudafricano de los jugadores que el próximo mes disputarán el Europeo en Cartama (Málaga).

Pero lo que ha sucedido no ha gustado al presidente de la Agrupación Española de Cricket Juan Carlos Rodríguez: "Me parece muy injusto que se hable de esto. No somos una banda de amigos, estamos representando a nuestro país. Y todos son españoles, tienen pasaporte español y cumplen las normas que dictan las federaciones europeas e internacional".

Rodríguez es el gran impulsor del cricket en España y ya lleva 26 años trabajando para darle visibilidad: "Antes de mí, los ingleses trajeron este deporte a España, pero no se había creado la selección. Fui el primer capitán en 1999, quedamos quintos, pero no había el nivel de ahora. Creo que ahora podemos estar en el top 6 del continente".

El cricket está gestionando convertirse en Federación propia para optar a las subvenciones que de momento son de apenas 450.000 euros de la Europea y la Internacional, insuficientes para hacer crecer el deporte.

El deporte en el que dos equipos de 11 jugadores provistos de un bate tratan de eliminar a los oponentes en una dinámica similar al béisbol, tiene cierto arraigo el Mediterráneo donde en Cataluña, Alfaz del Pi, Valencia, Murcia, Desert Springs (Almería) hay cierta afición.

Christian Muñoz, cree que cada vez hay más jugadores nacidos en España que se han decantado por este deporte. Muñoz preside un plantel que es amateur en su mayoría salvo el caso de Donan Doyle, sudafricano de nacimiento y de madre española, de 24 años, que juega en la liga holandesa.