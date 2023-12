El vídeo viral de IKEA que triunfa en TikTok por 'culpa' de los nombres suecos de los muebles

Julia Salas decidió grabar su visita a una tienda de IKEA para hacer algunos juegos de palabras en catalán

En el vasto universo de las redes sociales, un video singular ha conquistado la atención de usuarios en TikTok gracias a las ingeniosas ocurrencias de su creadora con los nombres suecos de los muebles de la reconocida tienda IKEA.

La usuaria, identificada como @juliasalassss, decidió inmortalizar su visita a la tienda a través de un video cargado de juegos de palabras en catalán, aprovechando las similitudes fonéticas entre algunos nombres de los muebles suecos y expresiones propias de la lengua catalana.

Entre risas y ocurrencias, la autora del video desplegó ingeniosas asociaciones lingüísticas, como "O nos vamos ya, o me en-Fado," "¿Joan, me ayudas a cargar esto que no tengo Forsa?," "All I want for Kryssmast is you," o "no te vayas, no me dejes Solhetta." Estas divertidas bromas revelan que, a pesar de la aparente complejidad del sueco, este idioma no parece tan distante del catalán como se podría pensar.

Evidentemente, el vídeo no ha tardado en hacerse viral: más de 40.000 reproducciones en TikTok y decenas de comentarios alabando las ocurrencias de esta chica que se lo pasa en grande mientras visita una tienda IKEA.

El fenómeno evidencia cómo la creatividad y el ingenio pueden convertir una experiencia cotidiana, como una visita a una tienda de muebles, en un fenómeno viral que trasciende fronteras lingüísticas.