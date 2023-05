Sao Paulo y Liga de Quito reafirman sus lideratos

Los brasileños derrotaron a Puerto Cabello 0-2, mientras que los ecuatorianos igualaron 1-1 con Magallanes Gimnasia le ganó a Santa Fe por 1-0, Defensa y Justicia se impuso 2-3 en su visita al América Mineiro y el Millonarios-Peñarol se detuvo por la lluvia

El brasileño Sao Paulo se consolidó en el liderato del grupo D de la Copa Sudamericana, tras vencer la noche de este martes por 0-2 al venezolano Puerto Cabello, en un partido disputado en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia (Carabobo, Venezuela), donde los visitantes sumaron tres puntos. El club brasileño, dirigido por Dorival Junior, abrió el marcador con un gol de Wellington Rato cerca de la primera media hora del encuentro, durante el que el Sao Paulo destacó por haber tenido una mayor posesión del balón y una mejor precisión de los pases. Los visitantes remataron la faena con un segundo tanto al cierre del partido, en los pies de Alisson de Freitas. El ecuatoriano Bryan Loayza mostró cuatro amarillas a Sao Paulo y una a Puerto Cabello durante el encuentro, todas por juego peligroso.

Tras esta victoria, la tercera de las cuatro jornadas que se han disputado hasta ahora en la fase de grupos de la Sudamericana, Sao Paulo acumula 10 puntos, ubicándose en el primer lugar de la tabla de posiciones. Por su parte, Puerto Cabello se mantiene en el foso, con un historial rojo de cuatro derrotas y ni un punto que contar.

Poco antes del primer gol ajeno, los locales, dirigidos por Noel Sanvicente, emocionaron en vano a los aficionados venezolanos con un derechazo de Williams Lugo que, sin embargo, se estrelló en el travesaño del portero rival. Lugo, tras una asistencia de Juan Colina, lo volvió a intentar posteriormente con un remate que se perdió por el lado derecho de la portería.

Durante el segundo tiempo hubo varios ataques de Puerto Cabello que pusieron en peligro, momentáneamente, a sus rivales, quienes, no obstante, se mantuvieron ilesos el resto del partido.

En la quinta jornada, el equipo venezolano se enfrentará, como visitante, al argentino Club Atlético Tigre, el próximo 6 de junio. Dos días después, Sao Paulo recibirá en casa al colombiano Tolima, ante el que defenderá su liderato en el grupo, con el objetivo de garantizarse la clasificación.

Liga de Quito se afirma como líder

Liga de Quito se afirmó con 8 puntos como líder del grupo A al sacar este martes un empate 1-1 a Magallanes, que es provisionalmente penúltimo con tres puntos a la espera de la suerte de Botafogo (5) en el estadio del colista César Vallejo (1) para cerrar la cuarta jornada. Los ecuatorianos, mejor plantados en el estadio El Teniente de Rancagua, se adelantaron en el primer minuto añadido al primer tiempo con un gol de Facundo Rodríguez, que se aprovechó de un mal despeje de la defensa local para batir por bajo a Gastón Rodríguez. Un jarro de agua fría para la Academia, que arrancó el partido mejor, con la posesión de la pelota y varios ataques que inquietaron a la defensa del equipo visitante.

En los primeros 30 minutos los de Bruno leal crearon una oportunidad por parte de Tomás Aranguiz, al que por poco se le fue el disparo. Incluso cantaron el primero gol, de Felipe Flores, que luego fue anulado por el árbitro. En el 37 se produjo la jugada que pudo cambiar el rumbo del partido. A instancias del VAR se concedió un penalti que ejecutó Flores, pero fue detenido por el portero ecuatoriano Alexander Domínguez.

La alegría de los ecuatorianos en el fin del primer tiempo duró apenas siete minutos, pues Felipe Flores apareció de nuevo para marcar en una jugada que comenzó Javier Quiroz desde la banda derecha, levantó un centro y recibió Carlos Villanueva para habilitar al anotador.

La segunda parte careció de la intensidad de la primera: Magallanes perdió la pelota gracias a la presión alta de La Liga pero apenas sufrió en defensa: los ecuatorianos, pese a desnudar a su rival se perdían al pasar los tres cuartos del campos, carentes de profundidad. Y las escasas veces que lo consiguieron ahí se encontraron al portero local, que sostuvo a su equipo y con ellos las pocas esperanzas de clasificación matemática de la Academia.

Gimnasia se mantiene con vida

El delantero Franco Torres de Gimnasia y Esgrima La Plata cortó este martes la mala racha de su equipo con un gol en el último suspiro, para la victoria 1-0 ante el colombiano Santa Fe, en partido de la cuarta jornada del grupo G. El Lobo Platense consiguió sus primeros tres puntos en el certamen y sigue con vida en el torneo internacional. Todavía le restan dos partidos más como visitante en los que deberá imponerse con mayor vehemencia para colarse a la ronda clasificatoria tras tres derrotas consecutivas.

El Matagigantes se encontró con "uno que no pudo rematar". La igualdad se impuso la mayor parte del partido y su juego estratégico no tuvo en cuenta la difícil pared que Gimnasia formó a lo largo y ancho del estadio del Bosque. El primer tiempo finalizó con la expulsión del ariete ecuatoriano, Wilson David Morelo tras lanzar un manotazo intencional contra el defensor tripero, Felipe Sánchez -que también recibió la roja directa- en medio de un tumulto acompañado de empujones. La frustración de mantener el mismo nivel de juego dejó como resultado un incremento en las faltas cometidas por ambos equipos ante un colegiado que no podía controlar el partido.

El segundo tiempo cargó con varios errores en la definición de los disparos, que a pesar de las buenas intenciones de sus artilleros, terminaban lejos de la portería en las manos de los respectivos guardametas. Sin embargo, los dirigidos por Sebastián Romero continuaron insistiendo ante un público impasible y a la expectativa de que sus ídolos corten con las derrotas acumuladas.

Un centro de Matías Melluso a los pies de Torres dentro del área chica le permitió enviar un disparo certero que pasó por debajo del portero rival hacia el fondo de la red. El gol del delantero salvó la noche platense. Con este resultado, Gimnasia podrá soñar con la posibilidad de seguir peleando en la fase de grupos para intentar acercarse a la clasificación. Más aún cuando debe enfrentarse al Goias brasileño en la quinta jornada del torneo.

Defensa y Justicia remonta

El Defensa y Justicia argentino venció este martes por 2-3 a domicilio al América Mineiro brasileño con una remontada a la que Gastón Togni contribuyó con un doblete y, con tres puntos, asumió provisionalmente el liderato del grupo F. La victoria en su visita a Belo Horizonte le permite al equipo dirigido por el técnico Julio Vaccari llegar a nueve puntos a la espera del resultado del partido en el que el Millonarios colombiano, segundo con siete, recibirá al Peñarol uruguayo, colista sin puntos. La derrota, en cambio, dejó al América en tercer lugar, con 4 puntos y su clasificación a octavos de final ya comprometida.

El Defensa y Justicia, campeón de la Sudamericana en 2020, venció con dos goles de Togni y otro de Julián López pese a que el América estuvo dos veces al frente en el marcador con tantos del argentino Nicolás Benítez y del uruguayo Gonzalo Mastriani.

Pese a que los argentinos fueron los primeros en salir al ataque, el América tomó las riendas del partido rápidamente con jugadas ofensivas en las que el atacante Aloisio y centrocampista Benítez se turnaron para asistir al delantero Mastriani. El conjunto de Belo Horizonte abrió el marcador a los 11 minutos cuando, tras un pase de Juninho, Aloisio dentro del área dejó a Benítez en condiciones excepcionales y el argentino no perdonó al portero Unsain.

El América aprovechó la ventaja parcial para presionar, principalmente con Benítez, y tuvo claras ocasiones de aumentar el marcador. Pero lo que parecía un partido fácil para el club brasileño se complicó en el minuto 28 cuando Gastón Togni aprovechó un error defensivo de Alé y empató el marcador. Los locales volvieron a lanzarse al ataque pero fallaron en la puntería hasta el minuto 44, poco antes del descanso, cuando Mastrini completó con la cabeza un lanzamiento de Benítez y consiguió poner al América nuevamente en ventaja.

Pero el Defensa y Justicia regresó al segundo tiempo dispuesto a reaccionar y Togni necesitó menos de un minuto para, con un golazo desde fuera del área, volver a igualar el marcador. El empate animó a los argentinos, que comenzaron a llegar cada vez con más peligro a la portería defendida por Matheus Cavichioli, y Togni estuvo a punto de anotar su tercer gol.

El técnico del América, Vagner Mancini, decidió darle más poder ofensivo a su equipo y mando al césped a dos nuevos atacantes, pero los cambios aumentaron la vulnerabilidad de la defensa brasileña, lo que fue aprovechado por el volante Julián López para anotar y poner al Defensa y Justicia en ventaja a los 68 minutos. Pese a que Mancini agotó sus sustituciones y cambió por completo el equipo, que presionó hasta el final buscando el empate, el conjunto argentino consiguió defender su importante victoria en el estadio Independencia de la ciudad de Belo Horizonte. El Defensa y Justicia estuvo incluso más cerca de aumentar su ventaja pero un balón de Santiago Solari en los minutos de descuento pasó raspando el poste.

Detenido el Millonarios-Peñarol

El partido entre Millonarios y Peñarol de la cuarta jornada del grupo F se detuvo en el minuto 57 por un fuerte aguacero que cae en Bogotá y cuando el club colombiano ganaba 3-1. El árbitro del encuentro, el venezolano Alexis Herrera, tomó la decisión de parar el partido porque la superficie del estadio El Campín estaba completamente inundada y para evitar riesgos de lesiones. El juez central dialogó con los representantes de ambos equipos y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para tomar una decisión con respecto al partido.

Los tantos de los capitalinos, hasta el momento, fueron obra del lateral Jorge Arias y del juvenil Luis Paredes, mientras que el veterano central Hernán Menosse anotó en propia puerta. Peñarol, entre tanto, descontó en el segundo tiempo con un gol de penalti de Matías Arezzo.

Justamente Independiente Santa Fe, el otro equipo bogotano que juega en El Campín y que este año disputa la Sudamericana también, recibió este mes una multa de 10.000 dólares por la Conmebol por el estado de la gramilla.