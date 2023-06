San Lorenzo se cuela de milagro y Sao Paulo arrasa hasta el final

El Ciclón necesitaba golear a Estudiantes (ganó 4-1) y que Palestino no derrotara a Fortaleza (los brasileños se impusieron 1-2) Los paulistas se llevaron por 2-0 su duelo ante Tigre y terminan la fase de grupos con 16 puntos de 18 posibles

Un San Lorenzo casi milagroso se clasificó este martes a las eliminatorias de los octavos de final de la Sudamericana con la combinación de goles y resultados que necesitaba: una paliza a Estudiantes de Mérida por 4-1. Las eliminatorias de octavos de final de la Copa Sudamericana reúne a los ocho segundos de la fase de grupos de ese torneo, y a los terceros de esa misma instancia en la Copa Libertadores. Un doblete del ariete Adam Bareiro y sendos tantos de los centrales Malcom Braida y Cristián Barrios allanaron el camino de Estudiantes en la Sudamericana.

El Ciclón debía obtener tres puntos, marcar -al menos- cuatro goles y esperar a que Palestino perdiera su encuentro con Fortaleza para arañar el segundo puesto en medio de la última jornada del Grupo H. Sin embargo, el artillero de Mérida, Luis Arenas abrió el marcador a los tres minutos del primer tiempo desmoralizando al conjunto local. San Lorenzo salió a buscar el empate con muchos nervios y un juego agresivo. Aún así, la intensidad del conjunto dirigido por Rubén Insúa no mermó.

La iniciativa del Azulgrana le permitió generar varias oportunidades con mucho peligro en el área rival, que eran desperdiciadas por la ansiedad de marcar. Cerca del final de la primera mitad, el delantero Adam Bareiro igualó el encuentro gracias a un penalti a su favor.

Al volver del entretiempo, los Cuervos bajaron los humos, pero no la intensidad de su juego, donde Bareiro remontó el partido al definir con la cabeza tras un tiro esquina. Los venezolanos empezaron a sentir la presión y no supieron mantener el balón, donde el terreno de juego parecía tener un solo lado, ya que San Lorenzo no paraba recuperar el control y lanzar ataques constantes contra la portería de los Académicos. Tanta insistencia rindió frutos, a los 70 minutos de la segunda mitad Braida disparó un globo hacia el área pequeña, pero la fuerza de este centro terminó por transformarse en un gol ante la sorpresa del portero.

Un minuto después, Barrios interceptó una pelota sin dueño y aprovechó para llevar un contragolpe que le permitió descontar el último y necesario gol para que San Lorenzo pueda pasar a las rondas de eliminatorias. San Lorenzo consiguió su objetivo y llevó a cabo un resultado positivo difícil de imaginar, en un duelo que solo podría ser explicado por algún esotérico.

Fortaleza elimina al Palestino

Con goles de Lucas Crispim y del argentino Juan Martín Lucero, el brasileño Fortaleza se impuso por 1-2 este martes en el último partido del grupo H en su visita al Palestino, al que apeó del torneo. Al equipo chileno le bastaba un empate para acceder a la repesca en busca de los octavos de final, pero cayó en casa pese al descuento en el minuto 76 de Agustín Farías. En el grupo H avanzó a los octavos de final de la Sudamericana el líder Fortaleza, que terminó con 16 puntos, mientras que San Lorenzo, con ocho, disputará una eliminatoria con un tercero de la Copa Libertadores en busca de un cupo entre los dieciséis mejores. Palestino, por su parte, acabó con ocho puntos en el tercer lugar y Estudiantes de Mérida quedó colista con tres.

El argentino Lucero, ídolo de Colo Colo hasta la pasada temporada, cazó en el minuto 74 un rechace en la esquina derecha del área grande y lanzó un zurdazo cruzado ante el que nada pudo César Rigamonti. Era la puntilla, que a su vez le daba alegría al argentino San Lorenzo que tras comenzar perdiendo en casa frente al venezolano Estudiantes de Mérida, había dado la vuelta al marcador y ganaba con holgura para asegurar su pase al 'playoff' en busca de los octavos. El cuadro de Buenos Aires había hecho sus deberes pero dependía de una derrota de los 'árabes' para tener la opción de jugar contra un tercero proveniente de la Libertadores.

Al cuadro chileno la cita se le había puesto cuesta arriba muy pronto, en el minuto 19 una jugada bien trenzada por los brasileños desembocó en un pase cruzado al área en banda izquierda que Lucas Crispim colocó con extraordinaria habilidad en el palo largo, ante la mirada impotente de Rigamonti.

Fortaleza era mejor, con un ritmo de partido más ágil, rápido en el pase y en las transiciones, a años luz del cansino devenir de la liga chilena, y pudo duplicar la ventaja en el minuto 55 por mediación de Guilherme, quien definió con calidad pero en fuera de juego.

Hasta que llegó el gol de Lucero, que parecía la puntilla. Pero apenas dos minutos después el capitán local, Agustín Farías, aprovechó su poderío en el juego aéreo para reducir la desventaja a la salida de un córner, dar esperanza al Palestino y poner el alma en un puño a San Lorenzo, que sufrió hasta el final, pero lejos de casa.

El Sao Paulo termina invicto

El Sao Paulo terminó invicto con 16 puntos en el liderato del grupo D tras vencer este martes por 2-0 al Tigre argentino en el partido de la sexta y última jornada de esta fase. Los goles del partido fueron anotados por los reservas Juan y Wellington Rato, quienes con sus goles dejaron al equipo con 16 puntos, seis más que su rival, y lo instalaron directamente en los octavos de final del torneo. El Tigre, segundo con diez puntos, jugará los 'play-offs' de clasificación para los octavos de final con uno de los terceros que llegan de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En el otro partido del grupo, el Deportes Tolima colombiano goleó en Ibagué, por 3-1, al venezolano Puerto Cabello y terminó tercero con ocho puntos, mientras que su rival se despidió del torneo sin sumar.

El comienzo del partido fue apático con los dos equipos timoratos, hasta que a los 21 minutos el delantero Luciano, después de una asistencia del uruguayo Gabriel Neves, remató con peligro sobre la portería defendida por Gonzalo Marinelli. Los visitantes, dirigidos por Diego Martínez, perdieron un jugador desde los 22 minutos con la expulsión con tarjeta roja directa del defensa Brian Leizza, por una falta alevosa sobre Pablo Maia, quien debió abandonar el terreno por lesión y ser sustituido. En el minuto 31, el Tricolor Paulista se acercó nuevamente con Marcos Paulo y cinco minutos después con David, pero Marinelli defendió en ambas oportunidades.

En el segundo tiempo, el técnico del Sao Paulo, Caio Júnior, reforzó el ataque con la entrada del goleador argentino Jonathan Calleri y la salida del ecuatoriano Jhegson Méndez. Un remate en el palo de Caio Paulista, un gol anulado de Calleri y una defensa airosa de Marinelli ante un remate de Luciano en apenas tres minutos presagiaban la avalancha del Sao Paulo, que también insistió con el recién ingresado Wellington Rato. Pero los minutos fueron pasando y el ímpetu local se desvanecía hasta que a los 71 minutos, en una jugada en la que participaron dos reservas, Rodriguinho habilitó a Juan, quien no desaprovechó el centro y puso el balón en el fondo de la red.

A pesar de la superioridad numérica en la cancha, el Sao Paulo se replegó y prefirió conservar la ventaja para brindarle el triunfo a los 28.699 hinchas que lo acompañaron en la fría noche paulista. Cuando todo parecía sentenciado a una estrecha victoria del Sao Paulo, una proyección del lateral izquierdo Caio Paulista en tiempo de descuento, con un ligero desvió de Calleri, terminó en un remate de Wellington Rato para decretar el 2-0.

El estadio Morumbí fue el escenario para el compromiso entre brasileños y argentinos, que tuvo la conducción arbitral del ecuatoriano Guillermo Guerrero.