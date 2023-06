Newell's sigue imparable

Los argentinos, ya clasificados, derrotaron 1-2 al Santos, mientras que Fortaleza cayó 1-0 ante Estudiantes de Mérida, América le ganó 2-0 a Millonarios y Tigre doblegó 2-1 a Puerto Cabello

Santos perdió este martes en casa por 1-2 ante Newell's Old Boys, que sumó así su quinta victoria y mantuvo un rendimiento perfecto en cinco jornadas del grupo E de la Copa Sudamericana. Los centrocampistas Juan Sforza y Marcos Portillo decretaron el triunfo de Newell's Old Boys, que ya estaba clasificado y aseguró el primer lugar del grupo con quince puntos. El descuento lo marcó Marcos Leonardo de penalti. El miércoles, en Santa Cruz de La Sierra, el eliminado Blooming buscará sus primeros puntos ante Audax Italiano, que marcha con siete.

Desde el comienzo del partido los argentinos demostraron su superioridad y la solidez en la defensa liderada por el colombiano Willer Ditta, que siempre superó a su compatriota rival Stiven Mendoza y al venezolano Yeferson Soteldo, delanteros del Santos. La primera jugada clara de gol en el partido la protagonizó el conjunto de la ciudad de Rosario a los cuatro minutos con un remate del paraguayo Jorge Recalde y que el defensa Luiz Felipe salvó después de estar ya vencido el portero João Paulo.

El equipo del puerto paulista no pudo reaccionar y fue nuevamente Newell's el que generó peligro, esta vez con éxito, cuando a los 46 minutos, después de un tiro de esquina, Cristian Ferreira cruzó el esférico para que Sforza abriese el marcador.

En el segundo tiempo, tras un apagón de los reflectores de las torres de iluminación, el partido estuvo paralizado durante ocho minutos. A los 76 minutos, el lateral colombiano Jherson Mosquera derribó en el área al delantero Marcos Leonardo, quien se reincorporó al equipo esta semana después de participar con Brasil en el mundial Sub'20 de Argentina y de penalti marcó el 1-1 parcial.

Cuando los hinchas todavía celebraban el empate, Recalde lanzó una falta que se estrelló en el travesaño y en el rebote Brian Aguirre aprovechó para anotar, pero el VAR anuló el tanto por una posición adelantada de Ramiro Sordo. Pero lo que parecía al menos un lánguido empate para el Santos se transformó en una decepcionante derrota cuando a los 97 minutos, ya en el tiempo de descuento, Portillo marcó un golazo que sentenció el triunfo del líder y deja en la cuerda floja al técnico Odair Hellmann.

En Newell's Old Boys, del técnico Gabriel Heinze, entraron en los minutos finales el paraguayo Gustavo Velázquez y el ecuatoriano Djorkaeff Reasco. El encuentro se disputó en el estadio Vila Belmiro de Santos, ante unos escasos 6.204 espectadores y con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. El 29 de junio, en la sexta y última jornada del grupo, Santos será anfitrión de Blooming y Newell's Old Boys recibirá en Rosario al Audax Italiano.

Fortaleza pierde el invicto

Estudiantes de Mérida sumó este martes sus primeros tres puntos en la fase de grupos al derrotar por 1-0 al líder del H, Fortaleza, en un partido de la quinta y penúltima jornada. Ervin Zorrilla anotó a los 2 minutos el único gol del partido jugado en el Estadio Metropolitano de Mérida que puso fin a una impecable campaña del equipo brasileño, victorioso en todos sus cuatro encuentros pasados.

Fortaleza fue superior en los primeros minutos del partido y tuvo su primera oportunidad de gol con un penalti cometido con la mano por el venezolano Marcel Guaramato, que detuvo el portero Beycker Velásquez. Estudiantes de Mérida parecía perdido en el campo, con lo que dejaban espacios para que el conjunto brasileño llegara rápidamente al área e intentaran conseguir, al menos, dos goles más.

A partir del minuto 25 los Rojiblancos empezaron a presionar de manera más activa al Tricolor do Pici con dos tiros libres que no alcanzaron llegar a la portería. Junior Paredes quiso abrir el marcador para Estudiantes de Mérida con un remate desde el lado derecho del interior del área que se perdió por la parte izquierda e insistió con otro pelotazo que también fue desviado. El once visitante volvió a tomar el protagonismo en el minuto 40 con un remate de Calebe Ferreira desde el centro del área que falló, pero Mérida recuperó el balón con un zapatazo de Ervin Zorrilla a ras del suelo con la derecha desde fuera del área, que fue atrapado por el portero Joao Ricardo.

Tras el gol de Estudiantes de Mérida, en el segundo tiempo Fortaleza presionó e intentó igualar el marcador, cosa que fue prácticamente imposible gracias al portero Velásquez.

Pese a la derrota, Fortaleza se mantiene en el primer lugar del grupo H con 12 puntos y en la última fecha, para asegurar su pase a la siguiente fase, se encontrará ante Palestino. Por su parte, Mérida, sin oportunidades reales para clasificarse, visitará a San Lorenzo.

Millonarios cae en su visita al América

El Millonarios colombiano perdió este martes por 2-0 en su visita al América Mineiro brasileño y fue despojado del liderato del grupo F, por lo que ahora tendrá que imponerse en su visita al Defensa y Justicia argentino en la última jornada para avanzar a octavos de final. El Defensa y Justicia asumió el liderato del grupo con 12 puntos tras golear este martes por 0-3 en su visita al Peñarol uruguayo, y Millonarios quedó en el segundo lugar de la clasificación, con 10. Los dos tendrán que medirse el 29 de junio próximo en Argentina para definir el primero del grupo, que avanza automáticamente a octavos de final, y el segundo, que tiene que disputar una repesca con los eliminados de la Copa Libertadores.

La victoria en su casa, el estadio Raimundo Sampaio de la ciudad de Belo Horizonte, dejó al América, comandado por el técnico Vagner Mancini, en el tercer lugar de la clasificación, con 7 puntos, y aún con esperanzas de inscribirse en la repesca, para lo que necesitará golear al Peñarol y esperar una derrota del Millonarios. La goles de los brasileños Aloisio y Breno, además, pusieron fin a una secuencia de once partidos sin conocer la derrota del Millonarios, incluyendo seis victorias, la última de las cuales tuvo lugar el sábado frente al América de Cali que le permitió aislarse como líder del grupo B de la Liga colombiana.

Los locales comenzaron presionando desde el pitido inicial y con menos de un minuto el portero Álvaro Montero tuvo que esforzarse para defender un fuerte disparo de Breno desde fuera del área. Un minuto después Wellington Paulista quedó libre para patear pero lanzó el balón por encima del travesaño. Tras menos de cinco minutos, el América ya contabilizada cuatro jugadas de peligro y a los seis minutos un gol de Aloisio fue anulado por fuera de juego.

Pero a partir del décimo minuto, bajo el liderazgo de Daniel Cataño, el equipo bogotano comenzó a salir con más tranquilidad y a acercarse cada vez más al marco brasileño. El portero Mateus Pasinato comenzó a ser exigido y tuvo que intervenir ante jugadas del propio Cataño, así como de Perlaza y a un cabezazo de Vargas. En los últimos quince minutos del primer tiempo, sin embargo, el América volvió a dominar el partido con jugadas ofensivas de Wellingon Paulista y de Everaldo. La presión rindió frutos al minuto 40 cuando, tras un largo intercambio de pases, Everaldo dejó a Aloisio libre para chutar dentro del área y el delantero abrió el marcador para el América.

Ante la necesidad de vencer para seguir como líder del grupo, el técnico del Millonarios, Alberto Gamero, reforzó el ataque de su equipo para el segundo tiempo con las entradas de los delanteros Beckham Castro y Edgar Guerra. Los cambios pusieron al equipo colombiano nuevamente en el dominio del partido y permitieron que Cortes estuviera a punto de empatar en varias oportunidades. Pero en el minuto 79, cuando el Millonarios estaba más cerca del empate, Breno aumentó la ventaja del América a 2-0 tras rematar de cabeza dentro del área un tiro de esquina servido por Everaldo.

Pese a que Millonarios intentó reaccionar hasta el final del partido, el América supo administrar la ventaja y sumar los tres puntos que lo mantienen con remotas esperanzas.

Tigre gana cómodamente

Con goles del defensa Brian Luciatti y el extremo Blas Armoa, Tigre se acercó a los octavos de final tras derrotar este martes por 2-1 a Puerto Cabello en la antepenúltima jornada del grupo D. Sao Paulo y Tigre lideran la zona con 10 puntos, mientras que el Deportes Tolima es tercero con 5 y Puerto Cabello es colista sin sumar. El club brasileño y el colombiano se enfrentan este jueves.

Un centro al segundo palo por parte del mediocampista Alexis Castro, le permitió a Luciatti reacomodar el balón con la cabeza hacia la zona contraria, descolocando al portero venezolano y abriendo el marcador para el ‘Matador’ a los 17 minutos. Tigre salió a devorarse el campo de juego ante un Puerto Cabello que arrancó desconcentrado, sin poder cerrar los espacios defensivos y bajo cierta desconexión entre sus jugadores. El gol del conjunto argentino surtió efecto, los obligó a reaccionar, aunque todos los intentos de acercarse al área rival eran frustrados rápidamente. Obligados a generar mayor presión para obtener el dominio de la pelota, ‘La Academia’ gestó demasiadas faltas sobre el terreno. Sin embargo, los dirigidos por Diego Martínez no dieron el brazo a torcer y dominaron la primera mitad.

Ya para el segundo tiempo, los “matadores” continuaron demostrando su liderazgo en el juego aéreo, y a los 56 minutos un pase al área pequeña de Tomás Badaloni hacia el paraguayo Blas Armoa terminó de sepultar al rival. Pese a que Puerto Cabello todavía tenía tiempo de sobra para recuperarse, el segundo golpe fue fatal para la moral de ‘Los Guerreros del Fortín’.

Cerca del final, el conjunto venezolano logró mantener la posesión del esférico e intentó llevar peligro, gastando las últimas oportunidades de una batalla perdida. Sin embargo, la insistencia rindió frutos y el árbitro brindó un penalti a su favor, tras un manotazo del defensa Martín Garay. Danny Pérez fue el encargado de ejecutar el tiro y poner el 2-1 segundos antes de que finalizara el encuentro.

En la última jornada del grupo D, Tigre visitará al Sao Paulo y Deportes Tolima recibirá a Puerto Cabello.

Botafogo le saca un empate a Liga

El Botafogo sacó este martes un valioso empate 0-0 ante Liga de Quito en la capital ecuatoriana gracias a una gran actuación de su portero Lucas Perri, y mantuvo la primera posición del grupo A que da acceso a los octavos de final. Si bien Botafogo y Liga quedaron igualados con 9 puntos cada uno, el cuadro brasileño conservó la primera plaza al contar con más goles anotados. La definición del ganador del grupo se dará en la última jornada cuando Botafogo reciba al chileno Magallanes, que tiene 3 puntos; y Liga de Quito cerrará también de local contra el peruano César Vallejo, que es colista con 1.

Si bien Liga se apoderó del control de las acciones y creó las mejores oportunidades para ganar el partido, Botafogo trabajó mejor en el segundo tiempo y Lucas Perri evitó la derrota. El dominio al que poco a poco fue sometiendo Liga de Quito al Botafogo no bastó durante el primer tiempo porque el rival tuvo en el portero a la principal figura: ganó los duelos a José Angulo, Alexander Alvarado y al argentino Mauricio Martínez.

El atacante Angulo fue el primero en disparar a puerta rival, tras una gran maniobra por el costado derecho de Renato Ibarra, pero se interpuso el portero. El disparo de Alvarado, que recibió pase de Ibarra, tenía destino de gol, pero Perri volvió a sobresalir rechazando el balón a un costado. El argentino Martínez remató a media altura desde fuera del área por entre los defensas poco después y el portero nuevamente se lució al atrapar el balón.

Botafogo logró zafarse de la presión del local y cerca estuvo de abrir el marcador sobre el final del primer tiempo, tras un fallo del defensa argentino Facundo Rodríguez, pero el disparo a puerta de Janderson logró rechazarlo José Quintero al tiro de esquina.

En el arranque del segundo tiempo, el portero Alexander Domínguez frustró otra ocasión del Botafogo, tras un remate desde corta distancia de Carlos Eduardo tras un saque de esquina. Botafogo mostró mejores argumentos ofensivos que su rival y Gustavo remató a puerta, pero Domínguez se quedó con el balón en una gran acción.

En el último minuto Perri volvió a salvar al Botafogo al rechazar a un costado un remate bien dirigido por el juvenil Sebastián González.