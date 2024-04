Así es el trabajo de Daniel Sancho en la prisión de Koh Samui mientras avanza su juicio

Daniel Sancho se encuentra en la mitad de su proceso judicial en Tailandia. El joven está acusado por presunto asesinato y descuartizamiento del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta. El hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo continúa en prisión provisional y, de hecho, le ha sido adjudicado un oficio en la cárcel de Koh Samui.

María Vicente, reportera de 'Vamos a ver' enviada a Tailandia, ha podido hablar con un familiar de uno de los reos que se encuentra en el mismo penitenciario. A través de esta persona, se ha podido conocer cuál es el trabajo que elabora Sancho. "El director le preguntó a qué se ha dedicado en los últimos tiempos y le dijo que era cocinero, por eso ahora de vez en cuando trabaja en la cocina", explicaba María.

Estas funciones le permitirán al joven cocinero integrarse en la cárcel. De hecho, la misma fuente asegura que Daniel Sancho "está tranquilo ante la inminente declaración". El español iba a declarar la pasada semana, pero se suspendió la sesión por un fallo en el aire acondicionado del juzgado.

Por otro lado, Rodolfo Sancho no podrá estar presente en la próxima sesión. "Es uno de los testigos de la defensa y no quieren que ambas declaraciones se contaminen y poder garantizar todo este procedimiento. Si Rodolfo declara después de Daniel, en principio no estará presente durante su declaración", comentaba la periodista.