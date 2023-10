¡Nairo Quintana regresa a Movistar!

El ciclista colombiano vuelve al equipo español cinco años después de su marcha Quintana ganó con Movistar el Giro de 2014 y La Vuelta de 2016

Ya es oficial. Nairo Quintana "vuelve a casa" y regresa al Movistar Team tras su adiós hace cinco años del equipo español.

Así lo ha confirmado el propio conjunto en un comunicado, anunciando que Quintana es el "octavo fichaje masculino para la próxima temporada", y que "recuperan a un símbolo de su historia reciente para este 2024".

Quintana, de 33 años, vuelve a Movistar tras un año con muchas dificultades. En 2022 finalizó su vinculación con Arkea, y no logró encontrar equipo 'World Tour' para el pasado año, de manera que no pudo competir en las grandes. Además, ese mismo 2022, dio positivo por Tramadol, una sustancia prohibida por la UCI pero no por la agencia mundial de antidopaje, de manera que Nairo fue descalificado del Tour, donde había acabado entre los 10 primeros, pero no fue castigado sin correr.

🇨🇴🦅💙 𝗡𝗮𝗶𝗿𝗼 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮



Confirmamos que @NairoQuinCo formará parte de la plantilla de #MovistarTeam2024.



📙 https://t.co/evwPQCjsQg pic.twitter.com/9hjHnWzFaG — Movistar Team (@Movistar_Team) October 28, 2023

Movistar le brinda una nueva oportunidad a un Quintana que se ha mostrado enormemente agradecido por la confianza, y que espera responder con éxitos y alegrías tanto para su equipo como para la afición.

Las declaraciones de Nairo Quintana

"Estoy emocionado por volver a casa. Ha sido un año difícil. Días sin dormir, muchas jornadas de enorme sacrificio, subiéndome a la bicicleta y tratando de caminar hacia adelante, con sol o con lluvia. Pero ha valido la pena. No voy a desaprovechar la oportunidad. Conozco los valores del equipo, los valores del deporte. Voy a dar todo de mi parte para hacerlo bien y quiero aportar al equipo para obtener los mejores resultados. Agradezco a Movistar Team, a Telefónica y al equipo, a todo el equipo, por esta gran oportunidad, que por tanto tiempo he estado esperando. De corazón, y con mis piernas, lo voy a dar todo, por ellos y por la afición. Espero que este ciclo sea de muchos éxitos para el equipo".