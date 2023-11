Haimar Zubeldia gana la tercera etapa; Ródenas sentencia el título

El duelo masculino se dirimirá en la última jornada con Zubeldia y Morcillo en liza La ilicitana aprovechó la retirada su rival directa, la neerlandesa Tessa Kortekaas

Haimar Zubeldia (Krypteia) firmó el triunfo de etapa en la tercera etapa de la Titan Desert Arabia Saudí tras batir en duelo directo a Enrique Morcillo, rival con quien se jugará la corona de la prueba este viernes en una decisiva y corta etapa de 64 km a orillas del Mar Rojo que coronará en mujeres a la española Ariadna Ródenas.

Igualdad máxima entre el guipuzcoano Zubeldia, de 46 años, exprofesional de la ruta con 29 grandes vueltas en su trayectoria, entre ellas 16 Tours de Francia, y el ibicenco Enrique Morcillo, hasta hoy líder, de 33. Ambos han ido de la mano desde la primera etapa y juntos, con el mismo tiempo siguen en la general. Solo queda el veredicto definitivo en una jornada que se prevé a cara de perro.

EL PASO DE LA DUNA, CLAVE DE LA ETAPA

En esta ocasión, Zubeldia cambió de estrategia a la hora de discutir la victoria. Hasta la recta final hubo alianza con su rival, pero con la pancarta a la vista dejó que arrancara Morcillo para responder con un acelerón que le condujo al triunfo, el segundo del ilustre "pro" vasco en Arabia, ya que en 2022 se embolsó una etapa.

Zubeldia, declarado "Titan Legend" la noche anterior por superar los 3.500 km en todas las Titan, marcó un tiempo de 3h.45.42, a una media de 24,46 km/hora en los 92 km de recorrido con salida y meta en el campamento de Tabuk,

Con Morcillo a su rueda, -perdiendo el jersey de líder por los puestos obtenidos en cada etapa-, el duelo sirvió además para propinar una buena paliza al resto de rivales, pues el tercero, otro "rutero", Lluis Mas, llegó a más de 7 minutos.

Una alianza indestructible de inicio. El paso por una duna en el último tercio de etapa permitió la escapada de Morcillo y Zubeldia, ya que ambos pudieron rodar por la arena, no así rivales como Luisle Sánchez o Lluis Mas.

Con arena por medio, y tras atravesar un sobrecogedor valle rodeado de fantasiosas montañas, la unión hizo la fuerza. Dos hombres y un destino, por la etapa y por la general. El primer día ganó Morcillo, ahora le tocaba a Zubeldia.

"He utilizado otra táctica, ya que otras veces arrancaba yo en el esprint. Este vez decidí esperar su latigazo y le he sorprendido. Morcillo es más rápido que yo, pero salté desde atrás y gané bien. Ya tengo una victoria para llevarme a casa, y eso da tranquilidad.

Con la roja a sus espaldas, el ciclista de Usúrbil es consciente de que la amistad quedará aparcada este viernes, con la victoria final en juego.

"Mañana cambiará todo, será una etapa para rodadores que a Morcillo le viene mejor, no habrá nada de montaña. Cada uno jugará sus bazas. Siempre tenemos compañerismo, pero la amistad quedará aparcada hasta que acabe la etapa", señaló.

Morcillo, ibicenco de Santa Eulalia, partirá como favorito al título, ya que es un especialista en BTT, pero prefiere no confiarse demasiado ante un rival como Zubeldia, al que considera "un caballero".

"Haimar es un caballero, mañana que gane el mejor. Me veo fuerte, pero en todo momento intento romper el grupo y me encuentro con que Haimar acecha. Mañana habrá mucha arena, y aunque sea "biker" hay que tener patas para mover la bicicleta. El que gane será justo vencedor", dijo el balear en meta.

ARIADNA RÓDENAS SENTENCIÓ SU SEGUNDO TRIUNFO EN ARABIA

En categoría femenina, y tras la retirada de la neerlandesa Tessa Kortekaas por enfermedad, la etapa fue un paseo triunfal para la ilicitana Ariadna Ródenas, quien sin rival rodó en solitario de principio a fin.

Ródenas (Mondraker), se consagrará como reina de Arabia con su segunda victoria absoluta, ya que también se impuso en 2022. Tercera Titan para su palmarés, estrenado en 2021 en Marruecos.

"He salido a salvar la etapa, tratando de evitar cualquier problema mecánico e hidratándome bien. No obstante tampoco ha sido fácil, he ido mucho tiempo sola y se ha notado el desgaste. Una victoria siempre gusta, y poder llevar la marca de Mondraker a otro continente es un orgullo", dijo la virtual campeona.

EL MAR ROJO ELEGIRÁ AL GANADOR DE LA ROJA

Etapa decisiva de 64 km y 296 metros de desnivel junto a la costa del Mar Rojo, de escasa dificultad, pero donde se admitirán errores entre los candidatos al triunfo.

Habrá cambio de paisaje. Las aguas del mar toman protagonismo y se despiden las montañas. La salida seguirá la costa hasta dejarla y atravesar una pequeña península que dejará al pelotón en la otra orilla del Golfo, para seguir paralelos a la costa, donde se aprecian los trabajos de la que sera ciudad futurista de Neom.