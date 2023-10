Luis León Sánchez: "Después de la caída en el Tour, noté que la cabeza ya no pensaba igual"

El ciclista muleño explica las razones que le han llevado a poner fin a su carrera profesional "Mi primera victoria en el Tour me cambió: hubo un antes y un después de aquello", repasa

Luis León Sánchez cierra el telón de su impecable carrera deportiva como ciclista profesional. A su espalda, 31 participaciones en grandes vueltas, cuatro victorias de etapa en el Tour, una París Niza, un campeonato de España y sobre todo, el cariño de miles de aficionados, que pudo notar el pasado domingo en L'Etape Madrid by Tour de France.

Gracias a las marcas que le han acompañado durante buena parte de su carrera, Limar y DMT, 'Luisle' compartió un encuentro con los medios de comunicación y una posterior salida en bicicleta.

En dicho encuentro con la prensa, Luis León Sánchez insistió en que la decisión de finalizar su carrera es "una decisión consensuada y meditada".

"En ningún momento se me pasó por la cabeza arrepentirme y cambiar de ida. Es algo hablado con mi familia; tarde o temprano tenía que llegar el momento", añadió.

El corredor de Mula (Murcia) se sinceró: "Después de la caída que tuve en el Tour, noté que la cabeza ya no pensaba igual. Son síntomas de que algo no estaba como estaba antes de la salida del Tour, y había que tomar una decisión".

Además de su gran palmarés, 'Luisle' se lleva el cariño y la admiración de la afición. "Es algo que he sentido siempre, incluso antes de anunciar la retirada como profesional. El cariño de la gente ha estado ahí desde el primer día sobre la bici. En esta última Vuelta ha sido increíble, eso sí. Desde que anuncié que me retiraba he sentido el cariño del público desde el primer momento. Estoy muy agradecido".

Nada como el Tour

A la hora de repasar lo mejor de su carrera, 'Luisle' admitió que nada como ganar por primera vez en el Tour. "Aquello me cambió. Cuando eres niño y ves el Tour de Francia pror televisión, siempre sueñas con estar ahí. Fue un antes y un después en mi carrera deportiva".

El próximo gran reto del ciclista muleño será la Skoda Titan Desert de Almería, a partir del 7 de octubre. " Va a ser una oportunidad de que la gente te vea haciendo mountain bike. El año pasado ya estuve corriendo alguna carrera que otra, es una disciplina que me gusta mucho y que hacía cuando era más joven. También me he apuntado a la Titan Desert de Arabia".