Rodri 'avisa' al Madrid: “Iremos como máquinas a por el triplete”

Rodrigo Hernández está realizando una magnífica temporada siendo una pieza fundamental del mediocampo del Manchester City. El conjunto 'cityzen' está en un momento clave de la temporada pudiendo conseguir un triplete histórico.

Rodri, en una entrevista en ‘The Telegraph’ antes del partido de FA Cup frente el Sheffield United, ha explicado los deseos del equipo para el final de temporada.

El jugador español se ha mostrado muy ambicioso y ha apuntado que “queremos ganar el triplete. Desde ahora hasta el final, vamos a ir como máquinas para ganar todos los partidos y no regalar nada al contrario”.

“La diferencia entre ser campeones o no son estos meses porque tenemos que dar la mejor versión de nosotros mismos. Lo único que podemos hacer es ganar, ganar y ganar. A veces es agotador porque parece que nunca puedes tener un día libre, pero esto es lo que tienes que hacer para ganar”, ha explicado el mediocampista.

El centrocampista madrileño no se ha 'cortado' y ha asumido el papel de favorito del conjunto 'Sky Blue': “Hemos estado muy bien los últimos meses y solo queremos mantener el mismo nivel. En mi opinión, si mantenemos el mismo nivel que llevamos, creo que somos imparables. Pero tenemos que demostrarlo en el campo. El fútbol no entiende de merecer si no de conseguir”.

Además, no ha escondido su ambición por seguir mejorando individualmente. "Quiero ser el mejor. Ese es mi deber todos los días. Me veo desde el primer año que vine aquí hasta ahora y he crecido mucho. No me considero el mismo tipo de jugador que otros mediocampistas de contención. Tengo mi propia forma de jugar", ha apuntado el español.