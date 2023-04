El City quiere mantener el sueño del triplete

El Manchester City buscará este sábado meterse en la final de la FA Cup enfrentándose al Sheffield United “Estamos a once partidos. Es decir, muy lejos”, sentenció Pep al ser consultado por los tres títulos

El Manchester City tiene en sus manos el poder de firmar una temporada histórica. Los de Pep Guardiola siguen vivos en la Champions -donde enfrentarán al Real Madrid en semis-, son segundos en la Premier -codo a codo con el líder Arsenal- y buscarán un lugar en la final de la FA Cup, midiéndose al Sheffield United en el mítico Wembley.

El camino al triplete pasa por vencer a un rival que está en Championship, pero no por ello será fácil. De hecho, de clasificar a la final sería la primera que jugarían los de Pep en los últimos cuatro años. Las pasadas tres temporadas se quedaron, justamente, eliminados en semifinales.

Aunque ahora cuentan con la bendición de un momento excelso y un Haaland intratable. Diez victorias y un empate en los últimos once partidos es un balance que invita al optimismo exagerado, aunque Guardiola prefiere bajar las aguas: “¿El triplete? Estamos a once partidos, sí, Es decir, muy lejos. Lo he dicho muchas veces: ¿Cuántas veces se ha logrado en este país? Solo una y lo hicieron nuestros vecinos”, afirmó, refiriéndose al que obtuvo el United de Ferguson en 1999.

Al frente estarán los ‘Blades’ de Sheffield, inquilinos de Premier hace dos temporadas (19/20 y 20/21) y a punto de firmar otra vez el ascenso automático para la próxima campaña. En esta FA Cup se cargaron a rivales como el Blackburn y el Tottenham.

El City afrontará el choque con la buena noticia del regreso a los entrenamientos de Phil Foden, que pudo superar la apendicitis que le ha tenido fuera de combate desde el último parón por selecciones.

ALINEACIONES PROBABLES:

Manchester City: Ortega; Stones, Dias, Laporte; Lewis, Rodri; Mahrez, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland.

Sheffield United: Foderingham; Ahmedhodzic, Egan, Robinson; Baldock, Berge, Norwood, Fleck, Lowe; McBurnie, Ndiaye.

Hora: 17:45.

Estadio: Wembley.