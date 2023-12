¿Quién es Mahamadou Susoho, el joven debutante español del Manchester City?

Mahmadou Susoho. Otro de los nombres propios de este 'baby Manchester City' que irrumpen con fuerza en la primera plantilla. En un duelo de Champions donde los jóvenes fueron protagonistas, con el debut estelar del goleador Hamilton, el joven futbolista nacido en 2005 también tendría su oportunidad desde el banquillo.

En una noche para el recuerdo, Pep Guardiola le dio a Susoho la oportunidad de disputar sus primeros minutos con el primer equipo. Tras siete años en la cantera 'Cityzen', es el premio a un camino que empezó en Granollers y ha culminado en el 'infierno' de Belgrado en una noche de Liga de Campeones.

DEL ESPANYOL AL MANCHESTER CITY

De padres de origen gambiano, Susoho nació en la ciudad catalana de Granollers un 20 de enero de 2005. Cuando militaba en las categorías inferiores del Espanyol como cadete, el Manchester City llamó a su puerta y se embarcó a la aventura en Inglaterra con apenas 11 años. A día de hoy ya es un futbolista prácticamente hecho.

Susoho, futbolista de la cantera del City / @ManCityMEN

Como mediocentro, Susoho ha encontrado en la academia del Manchester City el mejor contexto para crecer como futbolista y desarrollarse para trabajar en su mejor versión. Con un físico portentoso y una gran capacidad defensiva, también posee una fina habilidad con balón para recibir en construcción que le viene de fábrica por su adaptación al estilo que promueve Pep Guardiola desde arriba.

INGLATERRA LE TENTÓ PERO QUIERE JUGAR CON ESPAÑA

El joven centrocampita, demás, tiene ante sí la posibilidad de ser seleccionable con Inglaterra o con España. Antes de jugar con la Sub-17 o la Sub-18 en la 'Roja', jugó algunos partidos con los 'Three Lions', pero parece que su decisión está clara. Según explicó a Álvaro de Grado en una entrevista a 'Relevo', "al principio fui con Inglaterra, luego me llamó España y dije: 'ya está, yo voy con España". Aunque todavía no ha debutado con la absoluta, el debate está cerrado.

El talento está ahí, y si Guardiola le ha dado la oportunidad será por algo. Mahmadou Susoho. Apunten su nombre, porque dará mucho que hablar.