Imanol quiere convertir los elogios en victorias

La Real Sociedad podría certificar su clasificación si gana al Benfica y el Inter de Milán hace lo propio contra el Salzburgo Los 'txuri-urdin' quieren reivindicarse en Champions después de que su trabajo no se esté viendo recompensado en la Liga

Los donostiarras saben cuál es el camino para ganar, pero todavía tienen pendiente emprenderlo. El conjunto de Imanol Alguacil es uno de los equipos que mejor juega del fútbol español. Sin embargo, los resultados no muestran lo que, por ahora, están pudiendo reflejar en Europa. La derrota del pasado sábado contra el Barça hizo daño a un técnico que parece estar harto de unos elogios que no están traduciéndose en puntos en la competición doméstica.

A día de hoy, la Real Sociedad no ha sido capaz de vencer a los cuatro equipos que se encuentran en la zona alta del campeonato liguero. Tres derrotas (Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona) y un empate (Girona) ejemplifican el cabreo que llevaba Imanol después del partido contra el conjunto azulgrana, debido a que las buenas palabras que tuvo Xavi Hernández, hacia un equipo que fue totalmente superior durante todo el encuentro, ya le parecen insuficientes.

"Los jugadores y yo estamos muy enfadados, porque hicimos un partido para ganar y lo perdimos. Muchos entrenadores lo repiten cuando perdemos, ya no me vale, me cansa tanto elogio, eso de qué orgullo de equipo que dicen todos los entrenadores. El aficionado se puede ir medianamente orgulloso, pero nosotros hacemos autocrítica", declaraba en rueda de prensa.

Los 'txuri-urdin' están viviendo las dos caras de la moneda esta temporada. En LaLiga están fuera de los puestos europeos (séptima posición), pero en la Champions League lideran un grupo donde está el actual subcampeón de la competición (Inter de Milán). Pese a ello, tampoco fueron capaces de ganar a los italianos en Anoeta (1-1) en uno de los mejores partidos hasta la fecha.

A un paso de los octavos

La primera posición que ocupan en la fase de grupos es totalmente merecida, pero quieren más. En caso de ganar al Benfica este miércoles y que unas horas después haga lo propio el equipo de Simone Inzaghi frente al Red Bull Salzburgo, los donostiarras sellarían su clasificación hacia los octavos de final, un techo que llevan sin alcanzar desde la temporada 2003/04, donde cayeron eliminados contra el Olympique de Lyon.

La victoria en el Estádio da Luz (0-1) con gol de Brais Méndez, quien ha anotado en las tres jornadas disputadas, invita al optimismo para afrontar un partido donde los lisboetas pueden quedar, definitivamente, eliminados de la máxima competición europea.

Rui Costa, presidente del Benfica, ha pedido públicamente a su afición que se comporte de manera irreprochable en este desplazamiento a San Sebastián, dado que no pudieron estar en Milán, para el duelo contra el Inter, al estar sancionados por la UEFA por los disturbios generados en la pasada edición de la Champions League.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Le Normand, Zubeldia, Aihen; Zubimendi, Merino, Brais; Kubo, Barrenetxea, Oyarzabal.

Benfica: Trubin; Antonio Silva, Otamendi, Morato; Aursnes, Morato, Neves, Florentino, Joao Mario; Rafa Silva, Di María, Guedes.

Árbitro principal: Anthony Taylor (Inglaterra)

Horario: 18.45

Estadio: Reale Arena