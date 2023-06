Todos los premios y el mejor once de la temporada 2022-23 de la Champions League

La UEFA ha dado a conocer los once mejores jugadores en esta campaña de Champions League También se ha dado a conocer el 'MVP' de la temporada y el jugador joven de la edición 2022-23

Tras la victoria del Manchester City sobre el Inter en la final de la Champions League en Estambul, la UEFA ha dado a conocer todos los premios y el equipo de la temporada en esta competición, un once en el que se combinan nombres con experiencia junto a talentos jóvenes y con mucha proyección.

Portero: Courtois

Defensas: Dimarco, Walker, Bastoni y Ruben Dias

Centrocampistas: Rodri, Stones y De Bruyne

Delanteros: Vinicius Jr, Bernardo Silva y Haaland

👕✨ Introducing the 2022/23 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.



Who would be your captain? ©️🤷‍♂️#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/tMrT2z3LPQ