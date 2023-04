La defensa del Chelsea suspende en el Bernabéu

La zaga del conjunto 'blue' firmó un partido muy pobre en el Santiago Bernabéu Chilwell recibió una roja directa por una falta sobre Rodrygo tras un grave error de Cucurella en el marcaje

Lo más positivo para el Chelsea en el Santiago Bernabéu fue el resultado. Y dice mucho de un equipo que cae por dos goles en unos cuartos de final de la Champions League. El 2-0 mantiene un poco viva la eliminatoria tras un duelo que, visto el nivel de la defensa 'blue', podía haber quedado cerrada tras los 90 minutos en Madrid. Lentos en los repliegues, flojos en los duelos, erráticos en el marcaje y nulos corriendo hacia atrás, la zaga de los de Lampard fue un auténtico desastre.

Kepa Arrizabalaga tuvo que intervenir hasta en ocho ocasiones. Si no fuese por el ex del Athletic Club, el Chelsea habría vuelto a Londres con un carro de goles y sin opciones para la vuelta en Stamford Bridge. El primero de los señalados fue Wesley Fofana. El central francés, ubicado en el costado derecho de la defensa de tres que planteó Lampard (resguardados por dos carrileros) condicionó su partido muy temprano. En el minuto 5 cometió una clara falta sobre Vinicius y se cargó con una amarilla. A sufrir durante el resto de partido. Tan solo ganó 3 de los 9 duelos que disputó.

Wesley Fofana vio la cartulina amarilla en el minuto cinco | AFP

En el centro se ubicaba Thiago Silva. El veterano capitán, de 38 años, fue uno de los pocos que se salvó en la línea defensiva 'blue'. Rescató un remate de Vinicius bajo palos que iba directo a gol. Sin embargo, sufrió muchísimo a la espalda, cuando le tocó correr hacia atrás. A su izquierda, Kalidou Koulibaly, contuvo como pudo a un Rodrygo que volvió loca a toda la defensa. El senegalés frenó al brasileño a campo abierto y ese esfuerzo le costó la lesión. Se retiró en el 55' por Marc Cucurella.

El lateral español, que se ubicó en el flanco izquierdo de la defensa de tres, entró verdaderamente mal al partido. Después mejoró, pero en el 59' perdió la marca sobre Rodrygo y Chilwell, ante una situación de uno contra uno ante Kepa, tuvo que hacer la falta. Roja directa y el Chelsea con uno menos con media hora por delante.

Ben Chilwell recibió una roja directa por cortar una acción de peligro de Rodrygo | AFP

Joao Félix fue el gran sacrificado tras la expulsión. Con el 1-0 en el marcador, Lampard decidió sacarlo del campo para dar entrada a Trevoh Chalobah en el minuto 65. El técnico inglés prefirió pelear por mantener la eliminatoria viva que por igualar el choque. Una decisión comprensiva viendo el partido.

El equipo no se presentó en tareas defensivas: no hubo comunicación sobre el campo, las ayudas llegaban tarde y la presión fue muy desordenada. Y el Madrid lo aprovechó. Sacó jugo de cada espacio que había entre líneas y cada desmarque fue mareando a una defensa que no pudo sostener que el ataque no materializara las opciones que tuvieron ante Courtois.