Guardiola: "Jugaremos para Haaland"

"Si tienes a Haaland, ¿cómo no lo vas a aprovechar?", se preguntó el técnico del Manchester City "Tienes que hacer una prestación cojonuda en los dos partidos", reconoció el de Santpedor sobre la eliminatoria

Pep Guardiola vuelve a visitar el Santiago Bernabéu en unas semifinales de Champions League, pero esta vez tiene a Erling Haaland. Sin duda, la presencia del delantero noruego condiciona el estilo de juego del conjunto 'cityzen' y el de Santpedor no tuvo reparos en reconocerlo.

"Siempre me ha gustado cómo el equipo juega y esta vez, también. Utilizar el balón largo con Haaland es una ventaja. ¿Cómo no lo lo vas a aprovechar, si tienes un jugador como él?", se preguntó el técnico del conjunto 'cityzen', quien remarcó: "La idea es jugar mejor que el contrario y ganar el partido".

Anteriormente, en declaraciones a Movistar, Guardiola había reconocido sobre el goleador que "Erling ha tenido un impacto no solo para nosotros, sino también fuera. Es una joya de chico, excepcional, alegre y evidentemente nos ha dado muchísimo. Espero que siga dándolo en el futuro".

Del Real Madrid, advirtió que no solo es Vinicius, sino sobre todo "su capacidad asociativa" y de las bajas de Militao y Aké, una en cada bando, subrayó: "Ambos tenemos sustitutos, no me planteo demasiado" qué equipo se resentirá más.

Lo importante es mantenerse

Durante toda su comparecencia, Guardiola quiso hacer hincapié en la "estabilidad" de haber llegado lejos los últimos años en la Champions, aunque no la hayan podido ganar. "Hace siete años, cuando llegamos, pensábamos que la íbamos a ganar y cada año ha sido así. Sucedió lo que sucedió, pero lo importante es estar ahí siempre. No quiero ganar la Champions y luego desaparecer" del panorama futbolístico.

Como no podía ser de otra manera, el recuerdo de la temporada pasada estuvo muy presente en la sala de prensa del Santiago Bernabéu. "Lo tuvimos cerca, hicimos un partido más que excepcional en Manchester y muy bueno en Madrid, pero el margen de estar o no en una final es muy estrecho", dijo el de Sanpedor, consciente de que para eliminar al Real Madrid, "tienes que hacer una prestación cojonuda en los dos partidos. Ojalá que podamos jugar como lo hicimos el año pasado, pero creo que no va a pasar".

La ventaja de la vuelta en Manchester

Del rival valoró en especial "su empaque y experiencia" y admitió que jugar la vuelta en Manchester puede beneficiar porque "si hay una prórroga, mejor que sea en casa, también ayuda en los últimos minutos", aunque puntualizó que "tanto nosotros como ellos somos capaces de ganar en cualquier campo".

Sus recuerdos en el Santiago Bernabéu, tanto como jugador como entrenador, son muchos y variados, pero Guardiola admitió que no tener "ni idea" de lo que puede suceder este martes.