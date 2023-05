Baja importante en la lista del Manchester City para enfrentarse al Madrid

Nathan Aké, aquejado de unas molestias en el gemelo, se queda fuera de la convocatoria Pep Guardiola, eso sí, no tiene más ausencias destacadas que la del central neerlandés

Nathan Aké no ha viajado a Madrid y es la ausencia más destacada en la convocatoria que ha elaborado Pep Guardiola de cara al duelo de ida de las semifinales de la Champions League ante el Real Madrid en el Bernabéu. El central neerlandés, que no se ha entrenado esta mañana junto al resto de sus compañeros, no se ha recuperado a tiempo de la lesión en el gemelo que se produjo en el duelo ante el Leeds United y se confirma como la baja más relevante para Pep.

Aké es un fijo en el esquema de cuatro centrales de Guardiola, que ahora deberá buscarle un sustituto. Akanji en la izquierda y Walker en la derecha apunta a ser la solución para el cuadro 'citizen'. El neerlandés, eso sí, es la única baja. El técnico de Santpedor ha podido dar a conocer una lista repleta de jugadores diferenciales, con De Bruyne y Haaland encabezándola. Ambos apuntan a ser vitales para el objetivo del City de lograr esta Champions.

Esta es la convocatoria del Manchester City para enfrentarse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu: Ederson, Ortega Moreno, Carson, Walker, Rúben Dias, Phillips, Stones, Gündogan, Haaland, Grealish, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Julián Álvarez, Bernardo Silva, Sergio Gómez, Akanji, Mahrez, Foden, Palmer y Lewis.