El Arsenal quiere 'asaltar' Do Dragão por primera vez

Porto y Arsenal se miden este miércoles en el Estadio do Dragão en la ida de los octavos de final de la Champions League. Un apasionante encuentro que, a la espera del partido de vuelta, podría definir el futuro de ambos conjuntos en la máxima competición continental.

El equipo dirigido por Sérgio Conceição llega a esta eliminatoria después de quedar segundo en la fase de grupos con cuatro victorias y dos derrotas, tan solo por detrás del FC Barcelona. Por su parte, el cuadro 'gunner' clasificó en primera posición con cuatro victorias, un empate y una derrota.

Llega en buen momento este decisivo partido para el Arsenal. Los de Mikel Arteta encadenan cinco victorias consecutivas demostrando una capacidad ofensiva espectacular; han firmado catorce goles en los tres últimos encuentros. En mitad de la 'pelea' por la Premier League, con el liderato solamente a dos puntos, el equipo inglés afronta el enfrentamiento de Champions con la idea de sacar un buen resultado para la vuelta en el Emirates Stadium.

En cambio, el Porto se presenta al partido después de ganar al Estrela y poner fin a una mala racha de dos encuentros sin conocer la victoria. Los 'Dragões' está completando una temporada algo irregular y en estos momentos se encuentran a siete puntos del líder de la Liga de Portugal, el Benfica.

Pese a eso, no será para nada tarea fácil para el Arsenal arrancar la victoria del estadio del Porto. En lo que va de curso, únicamente han sido capaces de vencer en el Estadio do Dragão el FC Barcelona y un sorprendente Estoril. Asimismo, el Arsenal no ha ganado nunca a domicilio al equipo portugués. Los precedentes son negativos para los 'gunners', que en sus tres visitas han cosechado dos derrotas y tan solo un empate.

La principal arma ofensiva del Porto es Francisco Evanilson. El delantero centro es el máximo goleador del equipo este curso con un total de 9 dianas. Con la baja de Mehdi Taremi por su periplo con la selección de Irán en la Copa Asia y, ahora, por su lesión de en el muslo, el atacante brasileño ha cogido las riendas del ataque. El futbolista que también está mostrando un excelente rendimiento esta temporada es Galeno. El extremo brasileño es muy potente y una amenaza continúa en el desborde, consiguiendo ya tres tantos y cuatro asistencias esta campaña.

Por su lado, el nombre a seguir en el Arsenal es sin duda Bukayo Saka. El atacante está rompiendo todos sus registros personales y siendo una pieza clave del esquema de Mikel Arteta. El internacional con Inglaterra es el máximo goleador (12) y asistente del equipo (8); su velocidad y regate provocan una sensación de peligro constante para los rivales.

Habrá alguna ausencia destacada en el partido. En el Porto no podrán vestirse de corto Marcano, Zaidu y el mencionado Taremi, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. En el cuadro inglés, Timber tampoco podrá jugar y Gabriel Jesus es duda en un auténtico partidazo que marcará indudablemente el futuro de los dos equipos en la eliminatoria, y también en la obtención de sus objetivos marcados a principio de temporada.