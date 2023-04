Ancelotti echa un capote a Xavi

El entrenador del Madrid se mostró comprensivo con las declaraciones del técnico del Barça sobre la incomodidad del sol en Getafe "Hay equipos más acostumbrados a jugar por la tarde y otros por la noche", afirmó el italiano en la previa del Chelsea - Real Madrid

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no entró al trapo ante el alud de críticas que ha recibido Xavi Hernández por afirmar que el Barça no se había sentido cómodo por el sol que lucía con fuerza en Getafe. Al contrario, el italiano entendió los argumentos de su colega barcelonista.

Ancelotti, con una media sonrisa, dijo que "lo importante es jugar al fútbol, honestamente hay equipos más acostumbrados a jugar por la tarde y otros por la noche. El calendario te exige a jugar a veces a las 16.00h. otras a las 14.00 h. y hay que estar siempre preparados".

El técnico no quiere confianzas pese al 2-0 registrado en Stamford Bridge y señaló que "estamos bien, motivados, como siempre, es un partido importante, de una competición importante. Pensamos que tenemos que jugar un partido completo y nos quedan 90 minutos. Todo puede pasar. Estaremos listos"

Camavinga | AFP

Ancelotti evitó hablar de un once titular, que sería el de la ida o de la Copa en Barcelona porque "esta plantilla me cambia la idea por sus recursos. Pensar solo en once es faltar el respeto los que juegan menos, que lo hacen muy bien". Solo confirmó que "Camavinga puede ser el lateral izquierdo".

Su discurso se basó en su experiencia y que "en este club tenemos claro que el objetivo es competir hasta el final, con toda la energía" y habló con modestia de ser considerados los reyes de la Champions. "En la historia de la competición el club es el rey de la competición, pero nosotros somos una pequeña parte. Queremos hacer más grande la historia ganando la competición"

Defiende su contrato

Del 'caso Negreira' no opinó porque "está bajo investigación" y de su futuro insistió en que "tengo contrato hasta el 2024 y me gustaría quedar en el Real Madrid". Del Chelsea avisó que ya sé que "en este momento difícil, podría ser una oportunidad enorme de superar la situación. Somos conscientes y vamos intentar lo máximo".

De titulares y suplentes volvió a hablar al ser cuestionado sobre Nacho, de quien dijo "le puede afectar si no juega, si se repite el once de la ida tampoco jugarían Nacho, Asensio, Ceballos... hay más de once que merecen jugar".

De otros nombres propios dijo sobre Bellingham que "desafortundamente es del Dortmund, no me gusta hablar de jugadores de otro equipo, disculpe".

También recibió preguntas de la prensa internacional sobre Kroos y comentó que "si no defiendes con once tienes un problema, ya sea Kroos de pivote o de interior" y que "es una leyenda, está a buen nivel físico y mental. Como ya dije, me gustaría que terminara su carrera en el Madrid".