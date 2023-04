Tercer partido consecutivo a cero, segundo de la Liga. Preocupante. Y significativo. A Xavi se le han caído Dembélé y Pedri y el equipo se ha quedado sin desborde ni ideas. Tampoco el entrenador sabe cómo contrarrestar la citada adversidad. Ayer probó con Balde de extremo izquierdo. No funcionó, pues no es lo mismo un jugador rápido con metros por delante que este mismo jugador sin espacio para sacar ventaja de su virtud. Normalmente, los laterales profundos hacen más daño llegando que estando. Ejemplos los hay en la propia casa, Alba, ahora, Alves, antes; o años atrás, muchos años atrás, Gordillo en el Betis y el Madrid. Que fue una decisión meditada lo demuestra que cuando al filo del primer cuarto de hora Sergi Roberto se lesionó, pudiendo sacar a Ansu Fati y desplazar a Balde al lateral derecho, prefirió a Eric García, aunque pronto se dio cuenta de que sería mejor Koundé en la derecha y Eric en el centro. Está claro que hay un problema. Y no es el césped de Getafe. Ni la hora del partido...

NÚMEROS HISTÓRICOS

Este empate a cero sabe a poco, muy poco. Es una decepción, por la falta de juego y la falta de goles. El otro día les decía que era la segunda peor temporada de la última década en cuanto a goles. Pues bien, ya es la peor. 53 goles, menos de dos por partido. Afortunadamente, la defensa es la mejor de la historia, no de la década, ¡de la historia! Esta Liga la ganará la defensa, sin ninguna duda. La seguridad defensiva del equipo supera con creces las deficiencias en el ataque. Y no pasa nada por decirlo, no es ningún demérito. Piensen que al Madrid le han metido 24 goles... ¡quince más que a Ter Stegen! Otra cosa es que nos guste más marcar cuatro chicharros cada partido y tener a un pichichi de cuarenta goles y no de diecisiete. Pero son once puntos de ventaja sobre el segundo y el pichichi es azulgrana. Y el portero es el mejor de la historia y no solo de la Liga, sino de muchas, incluso puede que todas, las Ligas. Nadie puede discutir la superioridad del equipo de Xavi en esta Liga. Ni por dos empates a cero seguidos ni por algún otro traspié que haya de aquí al final del campeonato.

LA CLAVE

La seguridad defensiva del equipo supera con creces las deficiencias en ataque.