Thiago Motta, al acecho de Allegri

La Juventus continuó con su drama particular en el duelo ante el Milan del pasado sábado (0-0). Los de Allegri, pese a realizar mejor partido y tener las más claras, no pudieron lograr los tres puntos. De esta manera, tras este empate, la Juve no logra distanciarse de un Bolonia que acecha la tercera plaza.

El empate le sirvió al Milan para afianzar su segunda plaza, en un duelo en que los de Pioli no mostraron su mejor nivel. Pese a que los juventinos tuvieron la iniciativa del encuentro y apostaron más por lograr los tres puntos, los de Milán se mostraron fuertes atrás y sumaron un punto para mantener una distancia considerable con el tercer puesto que ocupa la Juve.

Un punto que no fue igual de valioso para los de Allegri. La Juventus sigue sin dar con la tecla en esta temporada y, con el empate ante el Milan, peligra cada vez más la tercera plaza. Su competidor por la posición, es nada más y nada menos, que el Bolonia de Thiago Motta.

Pese al empate cosechado ante el Udinese, el Bolonia sigue en la lucha particular con la Juve por el tercer puesto. Tan solo dos puntos separan a 'galgos' y juventinos. Las cuatro jornadas que restan de Serie A se convertirán en una carrera 'sprint' por ver quién ocupará la tercera plaza. Un duelo que tendrá más 'picante' que nunca, teniendo en cuenta que Thiago Motta suena como el gran elegido para sustituir Allegri.

Motta, posible relevo de Allegri

El buen rendimiento de Motta con el Bolonia no ha pasado desapercibido y ha despertado el interés de grandes clubes europeos. Uno de estos conjuntos es la propia Juventus. Tal y como informó 'Calciomercato', la Juventus de Turín considera a Motta como la opción principal para reemplazar a su actual técnico. La dirección deportiva de la Juve cree que el entrenador revelación de la Serie A es el técnico perfecto para iniciar un nuevo proyecto. Tal y como apunta el rotativo italiano, la 'Vecchia Signora' habría alcanzado un principio acuerdo con el entrenador.

Aún restan cuatro jornadas en las que la Juve buscará mantener la tercera plaza. Enfrente, tendrá a un Bolonia liderado por, tal y como apuntan diferentes medios italianos, el próximo entrenador juventino.