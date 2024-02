Mourinho, contra la Roma: "Fui 'eliminado' por alguien que sabe poco de..."

Mourinho sigue sin olvidar la Roma, equipo que hizo campeón de la Conference League en 2022 y que lo destituyó el pasado mes de enero tras una mala racha de resultados que lo llevaron a situación límite.

El portugués parece que no ha asimilado aún su 'adiós' en la capital italiana, y lanzó un recado a su ex equipo en declaraciones a Pulsesports: "Las competiciones europeas están a punto de empezar, en particular la liga de Campeones, quizás la competición más importante del calendario. No estaré en las fases finales, no porque ya esté eliminado, sino porque fui 'eliminado' por alguien que sabe poco de fútbol. Así es la vida" declaró Mou.

La Roma afronta este jueves un vital encuentro ante el Feyenoord, correspondiente a los playoffs de la Europa League, una competición que los italianos acariciaron el curso pasado, pero acabaron cayendo en la final ante el Sevilla, siete veces campeón de la competición.

"Estoy lleno de altibajos, y estoy creciendo, a pesar del despido tan inesperado como injusto . Pero volveré, y con aún más ilusión y confianza, para estos partidos de la UEFA " declaró el técnico sobre su estado de ánimo.