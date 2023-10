Lukaku: "Todos se sorprenderían si dijera la verdad sobre el pasado verano"

El ariete belga analiza su llegada a la Roma de Mourinho tras la ya histórica final de Estambul con el Inter "¿Críticas? Soy como LeBron James", señaló el ariete giallorosso

Romelu Lukaku rompió su silencio, al menos en parte, durante su estancia con la selección de Bélgica. El actual delantero centro de la Roma habló sobre el verano pasado -sin desvelar gran cosa- y de su momento a las órdenes de Mourinho.

"La mayoría de las personas en la sala me conocen y sabéis que no me gusta eludir los temas. Hablaré a su debido tiempo, esperaré el momento adecuado para hacerlo. Pero si realmente dijera cómo fue el verano pasado, todos se sorprenderían", señaló añadiendo más incóngnitas a su 'trasvase' desde el Inter hasta la Roma, vía Chelsea.

Lukaku señaló que "en los primeros días después de la final de Estambul -donde fue protagonista marrando un par de goles cantados- me sentí un poco incómodo, pero no pensaba en lo que había sucedido en los días anteriores. Hablaré de eso más tarde".

Y es que esa derrota con la 'Bienamada' ante el City de Pep Guardiola marcó el verano del fornido delantero belga: "Soy como LeBron James, que lleva muchos años jugando y ha tenido que soportar muchas cosas. Pero cada verano trabaja duro y demuestra que todos están equivocados".

Lukaku rezuma fe en sí mismo: "También respondo en el campo. Se han dicho muchas cosas sobre mí, pero estoy centrado en la Roma y en la selección de Bélgica. He trabajado duro todo el verano, como podéis ver estoy en buena forma y quiero seguir así. Incluso el cuerpo técnico de la Roma quedó impresionado por mi forma a mi llegada. Es el campo el que habla."

El delantero habló también de su decisión de trasladarse a la capital para jugar en la Roma, revelando nuevos antecedentes. De hecho, lo que facilitó su llegada a Trigoria parece haber sido la mediación de Radja Nainggolan, ex compañero de Romelu que vivió el mejor momento de su carrera con la Roma: "También debo agradecer a Radja Nainggolan - explica Lukaku - ya que él fue la persona que le dio mi contacto al club."