Lukaku recupera su mejor versión con Mourinho

El delantero Belga, cedido en la Roma, marca un gol cada 86 minutos Es la tercera vez que el técnico y delantero comparten equipo

Romelu Lukaku vuelve a sonreír con Mourinho. El delantero belga está pasando por su mejor momento goleador en la Roma. En 8 partidos disputados ha visto portaría en 7 de ellos (5 en la Serie A y 2 en Europa League). Promedia un gol cada 86 minutos.

Lukaku llegó cedido a la Roma procedente del Chelsea, por unos 6 millones de euros, en el último día del mercado, y tras acabar su cesión en el Inter con un mal sabor de boca por los clamorosos fallos que cometió en la final de la Champions y que condenaron al equipo italiano contra el Manchester City. Además, tampoco destacó mucho en su temporada regular, ya que solo consiguió meter 13 goles en 33 partidos disputados entre liga y Champions. Pero, a pesar de esto, Mourinho apretó para cerrar su fichaje.

El técnico portugués parece haber dado con la tecla para sacar la mejor versión de Lukaku. Y es que el portugués conoce muy bien al delantero. Ya han compartido vestuario en varias ocasiones. Primero brevemente en el Chelsea en el año 2013, donde Lukaku disputó 3 partidos con los 'blues' antes de marcharse cedido al Everton, y luego en el Manchester United en la temporada 17/18, donde consiguió 22 goles en 42 partidos.

“Siempre lo he dicho, Mourinho y yo tenemos una relación especial”, dice Lukaku. “Conoce a mi familia, a mis hijos. Es alguien en quien puedo confiar y él también puede confiar en mí. Es exigente como todos los entrenadores, pero esa es la única manera de que pueda crecer como jugador”.

Aunque en la actualidad Mourinho no está pasando por su mejor momento en la Roma, tras su peor inicio histórico en la Serie A. Incluso la prensa ha empezado a cuestionar al técnico. Pero Mourinho ha puesto sus esperanzas en el delantero belga y en su conexión con Dybala para volver a conseguir triunfos. "Por lo menos, la gente no puede acusarme de no ayudar a Lukaku a marcar goles. No soy alguien que destruya la calidad de los jugadores”.

Si Lukaku mantiene estos números goleadores, el belga volverá a estar presente en el escaparate internacional. Algo que le viene muy bien al Chelsea para recuperar algo de los 113 millones que pagó en su momento al Inter. De hecho, según Fabrizio Romano, la entidad inglesa ya ha fijado un precio de salida de 42 millones de euros para quien quiera a Lukaku en el próximo verano.