Cesc no cierra la puerta a dirigir al Barça

Cesc Fàbregas ha pasado por el programa 'Tot Costa' de 'Catalunya Ràdio' y ha analizado la actualidad del FC Barcelona. Colgó las botas la pasada temporada en el Como, con 36 años, e inició la actual dirigiendo al equipo filial. En noviembre se hizo cargo del primer equipo tras el cese de Moreno Longo mientras se saca el título.

Cuestionado por el reciente anuncio de Xavi Hernández de dejar el FC Barcelona el próximo 30 de junio, Cesc comentó que no fue algo que le sorprendió porque "llevamos muchos años en el fútbol, hemos visto de todo y la verdad es que es difícil que te sorprenda algo, pero conozco al Xavi persona y jugador, pero no como entrenador. Es una persona muy positiva, alegre, siempre quiere lo mejor, ganar... Siempre cree en lo que hace, mira hacia adelante. Creía que el Barça necesitaba una persona así. Ves partidos suyos y ves muchos chavales jóvenes, como hizo Koeman con Pedri, Gavi o Araujo, pero él los ha hecho ir a otro nivel, un paso por delante. Su momento no ha sido fácil, pero es el Barça, es uno de los tres clubs más grandes del mundo y, al final, si la presión de este club puede con una persona tan positiva como Xavi, obviamente, quiere decir que la presión es muy alta".

Futuro

Sobre su futuro en el banquillo azulgrana, Cesc no cerró las puertas, pero puntualizó que "al final, es algo que no se puede saber. Creo que primero debo crecer, dar pasos... Por eso estoy contento donde estoy, porque no tengo una presión muy alta. No puedo hablar por boca de nadie porque lo que ha vivido Xavi es lo que ha vivido y la presión que tiene debe ser insuperable. Todo va por épocas, el fútbol cambia, las dinámicas cambian y poco a poco debes intentar descubrir tu verdadero nivel como entrenador porque, al final, te pueden juzgar, te puede decir que eres muy bueno, que gusta cómo juega tu equipo, o no, pero al final es el trabajo que haces día a día. Hay entrenadores que, por decirlo de alguna manera, no están bien vistos, pero los ves trabajar día a día y piensas: este es un crack. Hay que sentirse bien con uno mismo".

Apasionado

Ha agregado, sobre la decisión de Xavi, que "si él ha dicho que no disfruta de lunes a viernes, creo que está todo dicho. A mí me apasiona mucho preparar los partidos de lunes a viernes, estudiar el rival, preparar los entrenamientos, qué se puede hacer, dónde están las superioridades, los momentos del partido, las claves, si es un equipo corto, largo, ataca arriba, presiona en bloque alto o bajo... Estas cosas me encantan y las disfruto mucho".

Presión

Sobre las razones que llevaron al técnico a anunciar su adiós, comentó que "no las sé exactamente. No he hablado con él al detalle ni lo he vivido día a día porque estoy ocupado en otras cosas, pero obviamente, en el Barça hay un nivel de presión altísimo. En mi etapa en el Barça me pasó un poco lo mismo, pero siempre tuve motivación e inquietudes. Después las cosas fueron como fueron, pero las ganas de intentarlo y seguir siempre estaban allí. No sé si es exactamente lo mismo pero sí que es verdad que cuando tocas este club, se sienten cosas diferentes que en otro no se viven o no se sienten como jugador y supongo que como entrenador, igual".

Motta

Cesc también valoró una de las opciones que estaría barajando el Barça para el puesto de entrenador: Motta, ahora en el banquillo del Bolonia: "Lo está haciendo muy bien, sus jugadores tienen mucha movilidad, el central va hacia arriba, el extremo izquierdo puede acabar por la derecha... Me gusta. Pero no sé si es un perfil Barça. Se podría adaptar, pero yo no veo al Barça jugando de esta manera. No digo que no sea bueno, ni mucho menos, digo que el Bolonia de Motta hace cosas que el Barça no hace en los últimos años, pero ha 'mamado' Barça, conoce la casa y me gusta mucho el fútbol de sus equipos, seguro que se podría adaptar al sistema del Barça. A nivel futbolístico está demostrando mucho".

Motta, entrenador del Bolonia / EFE

Nápoles

Sobre el Nápoles, rival del FC Barcelona en los octavos de final de la Champions League, Cesc comentó que "el Barça está un poco por encima. El Nápoles es capaz de hacer un gran partido, pero en el siguiente, no tiene la consistencia para encarrilar otro. Tienen buenos jugadores, claro, pero el Barça para mí es más favorito".