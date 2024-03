La Juventus no pierde de vista a su 'verdugo'

"Le he dicho al Atalanta que quiero dejar el club en verano". Cortita y al pie. Este mensaje ha desencadenado que varios grandes, con especial atención a la Juventus, se metan en la puja por uno de los jugadores revelación de la temporada en la Serie A. Si ya no le habían echado un ojo gracias a sus extraordinarias cifras que cara a portería.

Y quién le diría a la 'Juve' que le seguiría la pista al futbolista que aguaría la fiesta en el Juventus Stadium y prolongaría su crisis en Italia. Ese 2-2 ante la Atalanta se convertiría en el octavo empate de la 'Vecchia Signora' en la competición doméstica, sin saber que en la jornada siguiente sería el Genoa, con un enorme Josep Martínez bajo palos, quien le seguiría amargando la vida esta temporada.

UN CENTROCAMPISTA TOTAL

No importa si juega como mediocentro o como mediapunta, o incluso de central, como bromeaba su técnico, Gian Piero Gasperini, ya que con Países Bajos actuaba en tal demarcación, que Teun Koopmeiners está a un paso de realizar la mejor temporada goleadora de su carrera.

Pero lo que está claro es que es el máximo goleador del equipo. Con 12 dianas en 34 partidos supera a compañeros como Gianluca Scamacca (nueve en 29 partidos), El Bilal Touré (uno en cinco partidos) o el mítico Luis Muriel (seis en 25 partidos), delanteros del equipo.

Con 12 goles en 34 partidos, es el máximo realizador de la Atalanta esta temporada / @teunkoopmeiners

Fiorentina, Hellas Verona, Empoli, Roma, Frosinone, Genoa, Sassoulo, AC Milan y Juventus (por partida doble) han sido las víctimas de un centrocampista que tiene una relación muy estrecha con el gol.

“Mejora cada año y además es muy versátil”, decía Gasperini tras la victoria ante la Juve. Es un futbolista muy polivalente y con un físico imponente que le permite participar en ambas áreas. Y es, además, un gran cobrador de faltas, y es muy seguro desde los once metros.

Y no nos olvidemos de que su presencia en la posesión del balón es clave. Ha repartido cuatro asistencias en todas las competiciones, y de sus botas han nacido 88 acciones que han podido acabar en un tiro, mientras que cinco de ellas acabaron en gol.

¿CAMBIO DE CIUDAD O DE LIGA?

"Espero que haya opciones que considerar este año... Me lo he pasado muy bien en el Atalanta y espero que consigan una gran suma", afirmaba el neerlandés. Y claro está que pretendientes no le van a faltar este verano.

Aunque termina contrato en junio de 2027, está tasado en unos 40 millones de euros, una cifra bastante asequible para varios grandes europeos.

La Juventus encabeza la lista, ya que podría estar interesada en reforzar un centro del campo que ha sufrido las bajas de Carlos Alcaraz, por lesión, y de Paul Pogba, sancionado cuatro años por dopaje. Y podría acompañar a Locatelli, Miretti o McKennie.

El centrocampista es un fijo en la 'oranje' / EFE

Aunque no habría que descartar la opción de la Premier League, una opción que el propio jugador vería con muy buenos ojos.

"Ya el año pasado hubo un interés concreto del Nápoles, pero al final los clubes no se pusieron de acuerdo. Le he dicho al Atalanta que quiero marcharme el próximo verano. Mi novia y yo lo estamos pasando muy bien en Italia, pero por algunos clubes de la Premier League también aguantaré la lluvia", desveló en una entrevista para 'De Telegraaf'