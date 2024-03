Josep Martínez: "El Inter puede dar la sorpresa en la Champions"

De los tres equipos que ascendieron a la Serie A, el Génoa destaca por encima del resto. El conjunto dirigido por Alberto Gilardino ocupa la duodecima plaza en la tabla con 33 puntos, muy cerca del gran objetivo de la temporada, la salvación. Josep Martínez (27 de mayo de 1998, Alzira), portero del equipo, atiende a SPORT para hablar de su momento en Italia y valorar las opciones del Inter de Milán, líder destacado del Calcio, en la vuelta de octavos de Champions ante el Atlético de Madrid.

Comparado con el papel del Frosinone (decimoctavo) y el Cagliari (decimocuarto), que también acendieron el curso pasado de Serie B, el Génoa está muy bien. Lejos de la pelea por la permanencia, Josep Martínez, indiscutible para Gilardino, tiene mucha 'culpa' del rendimiento de 'Il Grifone'.

"En la Serie A son muy importantes las rachas. Empezamos algo peor que ellos, especialmente que el Frosinone, pero al subir a una categoría mayor hace falta un periodo de adaptación, a nosotros nos duró unos cinco o diez partidos. Desde entonces, cogimos confianza, creyendo que podíamos hacer grandes partidos contra cualquier equipo y creo que se está viendo en los resultados", explica sobre la situación del Génoa.

"ESTOY MUY FELIZ AQUÍ Y TENGO CONTINUIDAD"

Por detrás de Albert Gudmundsson (2.464') y Morten Frendrup (2.433'), el portero de 25 años es el tercer futbolista más usado de la plantilla (2.430'). Continuidad y buen rendimiento describen su primer año en la máxima categoría del fútbol italiano. "He encontrado un sitio donde estoy muy a gusto. Tengo continuidad, estoy creciendo en lo profesional y lo personal. Como digo siempre, aquí la gente nos trata muy bien, son muy apasionados del fútbol", asegura.

Josep Martínez, indiscutible en el Génoa de Gilardino / Instagram

El encargado de dirigir el barco, Alberto Gilardino, es una leyenda en el país transalpino. El técnico de 41 años, sumó más de 500 partidos en Serie A en los que marcó 188 goles y fue integrante de la plantilla que ganó el Mundial en 2006. Un técnico de lujo que trata de explotar al máximo en su primer año en Serie A con un grupo bastante joven. "Es un orgullo para nosotros tener a Gilardino de entrenador. Tiene mucha experiencia, fue un gran jugador en Italia. Más experiencia que él la pueden tener pocos. Está empezando, y hay que valorarlo mucho, es su primer año en Serie A también. Somos un grupo joven, y pese a tener una muy buena base, tiene mucho margen de mejora", apunta sobre el mítico delantero.

Además de por Josep Martínez, este Génoa tiene acento español por Andrés Blázquez, el CEO del club. Fundado el 7 de septiembre de 1983, el Génoa es el conjunto más antiguo del Calcio y presume en su palmarés de nueve 'Scudettos' (el último en 1923) y una Coppa de Italia (1937). Entró en la entidad en septiembre de 2021, cuando Enrico Preziosi vendió el club a 777 Partners, empresa estadounidense se inversión privada que posee el Hertha de Berlín, el Standard de Lieja, el Red Star Paris y el Vasco de Gama.

Poco a poco, Blázquez está cumpliendo con los objetivos que prometío a los 'tifosi'. "Desde que llegó, en un momento complicado por el descenso en Serie B, va muy bien. El principal objetivo era volver lo antes posible a Serie A y se consiguió el año pasado. El Génoa tiene mucha historia y una gran afición y merecía estar en Primera. El objetivo ahora es la permanencia y vamos bien", destaca Josep Martínez.

"ME ESPERABA UNA LIGA MÁS DEFENSIVA..."

Futbolero desde bien pequeño, siempre seguía partidos de la liga italian cuando podía. "Me esperaba una liga más defensiva, y hay equipos que juegan muy bien con la pelota. Eso sí, la solidez defensiva es casi lo más importante en un equipo italiano", opina sobre el Calcio.

Uno de los equipos que encarna a la perfección lo que relata Josep es el Inter de Milán de Simone Inzaghi, líder indiscutible de la Serie A con 73 puntos en 28 partidos, a 16 de diferencia de su máximo perseguidor, el AC Milan (59). Los 'nerazurri' se medirán al Atlético de Madrid este miércoles en el Metropolitano en el partido de vuelta de los octavos de final. Josep Martínez, que se ha enfrentado dos ocasiones en lo que va de temporada (1-1 en el Luigi Ferraris y 2-1 en el Giuseppe Meazza) analiza los peligros a los que se puede medir el cuadro de Simeone.

Josep Martínez, durante un partido ante el Inter de Milán / AP

"Es un equipo muy fuerte. Tienen un gran portero, una defensa muy dura, y jugadores letales arriba, con muchísima calidad, de los que marcan la diferencia. El año pasado llegaron a la final de la Champions, este año van por buen camino, tienen un gran proyecto, una base muy potente y un muy buen entrenador", indica.

"EL INTER PUEDE DAR LA SORPRESA ESTE AÑO"

"Creo que pueden llegar muy lejos, pero la vuelta ante el Atlético de Madrid será complicada. En el Metropolitano se notará la gente, el ambiente, el factor del 'Cholo'... Es muy importante el 1-0 de la ida y creo que la eliminatoria se decidirá en prórroga o penaltis", se anima a lanzar un pronóstico.

Arnautovic falló una ocasión clara pero terminó marcando el gol del triunfo / Inter

"Lautaro es el delantero más fuerte al que me he enfrentado. Está intratable, y aunque no estuvo muy fino contra nosotros, le ha marcado gol a casi toda la Serie A. El Inter puede dar la sorpresa este año", avisa.

"EN EL BARÇA APRENDÍ MUCHO"

Uno de los aspectos fuertes de Josep Martínez, más allá de parar balones, es su juego de pies. En etapa de Juvenil firmó por el Barça y estuvo dos años en La Masia, antes de poner rumbo a Las Palmas para salir hacia el RB Leipzig.

Josep Martínez, en su etapa en La Masia / Instagram

Sobre su aprendizaje en esta factea del juego, asegura que "mejoré con los pies el año antes de que me viera el Barça. La principal cualidad de un portero del Barça es el manejo del balón con los pies. Por suerte, los equipos en los que he estado son de un perfil muy parecido. En el Barça aprendí mucho durante dos años y ahora, en el Génoa, Gilardino nos pide atrevimiento con el balón".

"ME ENCANTARÍA JUGAR UNA COMPETICIÓN EUROPEA"

Con 25 años y siendo importante en un club de la Serie A, el futuro que se le presenta a Josep Martínez es, cuanto menos, interesante. "Por ahora me veo en el Génoa, estoy muy contento aquí. Si que es cierto que me gustaría seguir creciendo, a poder ser con el club, pelear por aspiraciones más ambiciosas. Y me encantaría jugar competición europea, intentar acercarme al nivel de los porteros de la Selección, mi gran sueño", destaca sobre sus metas a medio plazo.

Josep Martínez, durante un entrenamiento con la Sub-21 / EFE

Luis De la Fuente, actual seleccionador de España que dirigirá a 'La Roja' en la Eurocopa de Alemania, lo hizo debutar con la Sub-21, el 3 de septiembre de 2020 ante Macedonia del Norte. Bromeando un poco sobre la gran cita de Alemania, reconoce que "aún es pronto todavía. Imagino que me siguen de cerca porque hay pocos porteros españoles fuera de España, pero los que están ahora mismo están un escalón por encima en cuanto a rendimiento y experiencia. No hay que olvidar que es mi primer año en Serie A, es parte del proceso".

"COURTOIS ES UN ANIMAL"

Finalmente, como todo gran portero, tiene un espejo en el que mirarse. Para él, el mejor portero que hay actualmente es Thibaut Courtois. "Aunque esté lesionado, es el mejor. Es un animal. No encuentras un hueco libre para batirle, incluso ha mejorado con los pies. ¿En qué falla? Es alto, mide 2 metros, va bien por arriba, y encima es bueno con los pies... Es el modelo a seguir. También me gustan Ter Stegen, Neuer... Los de la escuela alemana", resalta sobre el belga.

Courtois está cerca de reaparecer / Efe

Por el momento, está enfocado en el Génoa, en asegurar la permanencia en Serie A y en intentar crecer de la mano del club. Su próximo test, ante un 'gigante' del fútbol italiano como la Juventus, en el Allianz Stadium de Turín, el próximo 17 de marzo (12.30 horas).