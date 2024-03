Allegri, entre la espada y la pared

Se avecina una crisis en la Juventus. Pese a que el cuadro dirigido por Massimiliano Allegri está cumpliendo con el objetivo de la temporada, clasificarse para la próxima Champions, los últimos resultados han creado un clima de tensión en Turín. El histórico entrenador italiano tiene la diana puesta sobre la espalda por parte de la prensa y la afición, y pese a tener contrato hasta 2025, varios medios informan que ya le estarían buscando un sustituto. Eso sí, la 'Vecchia Signora' le tendría que pagar una buena millonada si rompe su contrato.

No hace falta mencionar que Allegri es una leyenda de la Juventus. Con 410 partidos al mando del equipo, solo Trapattoni le supera (596). Sin embargo, las dudas que deja el equipo le colocan en una situación comprometida. El cuadro de Turín llega al parón de selecciones en la tercera plaza de la Serie A, con ocho puntos de ventaja sobre el quinto clasificado, la Roma de De Rossi.

Sobre el papel, los resultados no parecen malos y asegurar su presencia en la próxima edición de la Champions no sería una tarea demasiado complicada, aún más teniendo en cuenta que Italia tiene muchas opciones de conseguir una plaza extra para la competición reina.

La Juventus celebra el agónico triunfo ante el Frosinone / LAP

Lo cierto es que la Juventus solo ha sido capaz de ganar uno de los últimos cinco partidos de Liga, sumando tres empates y una derrota en el resto. Tan solo seis de los últimos quince puntos posibles. Números algo pobres para uno de los grandes del país transalpino.

"HAZME UNA PREGUNTA MÁS INTELIGENTE..."

En el último choque, el empate a cero ante el Genoa en el Juventus Stadium, la afición dictó sentencia y se pudieron escuchar pitos en el descanso y durante el partido. Los 'tifosi' y la prensa señalan a Allegri por su 3-5-2. Varios medios italianos apuntan que debería incluir a Vlahovic, Chiesa y Kean en sus alineaciones, pero no tienen cabida en su formación predilecta.

Massimiliano Allegri, durante un partido / ISABELLA BONOTTO

Allegri, cansado de ser cuestionado, no se mordió la lengua con un periodista de 'Sky Italia'. "Soy entrenador y no juzgo el trabajo de los periodistas. ¿Sabes ser entrenador? Yo no sé ser periodista. Hazme una pregunta más inteligente y te responderé", respondió a una pregunta.

TRES CANDIDATOS Y UN 'PASTIZAL'

Aunque la directiva deja claro que Allegri tiene contrato hasta 2025 y seguirá al mando del equipo, la 'Gazzetta Dello Sport' desveló los tres candidatos que estarían manejando para poner fin a su etapa en el Juventus Stadium prematuramente: Thiago Motta (Bolonia), Raffaele Palladino (Monza) y Vincenzo Italiano (Fiorentina), todos entrenadores del Calcio.

Sin embargo, para que alguno de ellos asuma el cargo antes del verano de 2025 la Juventus tendrá que rascarse la cartera, o llegar a un acuerdo con el técnico italiano. Según informa 'Tuttosport', el club turinés tendría que pagarle 20 millones de euros brutos a él y a su 'staff' para romper su vinculación. ¿Se calmarán las aguas en el Juventus Stadium?