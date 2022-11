Jovic 'culpa' a Benzema de su fracaso en el Real Madrid

El delantero de la Fiorentina recuerda su fallido paso por el equipo madrileño "Luka Modric es uno de los mejores jugadores de la historia del Madrid", destacó el atacante serbio

Luka Jovic se ha rencontrado en la Fiorentina después de su aciago paso por el Real Madrid.

El delantero serbio todavía no es aquel que deslumbró en el Eintracht de Fráncfort pero poco a poco está mejorando su nivel.

Sus números en el mes de octubre van al alza y con cinco goles en ocho partidos va camino de recuperar su mejor versión.

En declaraciones al canal ATV, el atacante recordó su paso por el Real Madrid: "Estuvo bien. Una gran experiencia para mí y me siento honrado de haber sido parte del club más grande del mundo. Sin embargo, creo que me fui demasiado pronto al Real Madrid, y en el momento en que llegué y mientras estaba en el Madrid, Karim Benzema explotó y ganó merecidamente el Balón de Oro. Tuve mala suerte al principio. Primero ocurrió el coronavirus, luego algunas lesiones, pero sin duda fue una gran experiencia para mí. No me gustaría destacar a nadie por sus cualidades de juego, pero me marcó Benzema y, desde luego, también Luka Modric, que siempre estuvo ahí para mí. Luka es uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid".

Jovic explicó el por qué de su elección por la Fiorentina: "Tomé la decisión después de pensarlo todo y después de ver por mí mismo lo que me estaba trayendo cada oferta en ese momento. Decidí venir a la Fiorentina a pesar de que tenía ofertas de clubes más grandes. Por no hablar de las finanzas. Todo el mundo sabe que me sacrifiqué económicamente para venir aquí. Considero que venir a la Fiorentina es un buen trampolín para volver a mi forma anterior y volver a un gran club".