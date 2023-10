Las duras sanciones a las que se exponen Tonali y Zaniolo

Los dos jugadores han sido interrogados por la Fiscalía Federal en el hotel de la Azzurra por apuestas ilegales Se podrían enfrentar a sanciones deportivas muy graves según los artículos 126 y 127

Fútbol y apuestas, una vez más. Una combinación, muchas veces acompañada de la palabra "escándalo", que nunca parece envejecer. Dos jugadores podrían pagar muy caro si se confirman las acusaciones.

Estos son el jugador del Newcastle, Sandro Tonali, y el jugador del Aston Villa, Nicolò Zaniolo. Ambos están siendo investigados por la policía italiana por haber participado presuntamente en apuestas ilegales. "La Federación informa que, a última hora de la tarde de hoy, la Fiscalía de Turín notificó expedientes de investigación a los jugadores Sandro Tonali y Nicolò Zaniolo, actualmente entrenando con la selección nacional en el Centro Técnico Federal de Coverciano", comenzó el comunicado de la Federación Italiana, pronunciándose sobre el caso.

Además, Tonali, jugador del Newcastle y Zaniolo, del Aston Villa, se unen a esta investigación, donde también está implicado el futbolista de la Juventus de Turín Nicolo Fagioli. La policía se presentó en las instalaciones de la selección italiana sobre las 18:00 horas de la tarde de este jueves acompañados por Gianluigi Buffon, actual Jefe de Delegación de la selección. Los jugadores abandonaron el campo de entrenamiento de Italia.

Hasta 3 años sin jugar

Si tenemos en cuenta los artículos 126 y 127, en el apartado 3 habla de "inhabilitación no inferior a tres años". Pero la sanción puede reducirse en caso de acuerdo o colaboración del jugador investigado: posiciones que Nicolò Fagioli adoptó inmediatamente y admitió sus responsabilidades incluso ante la fiscalía federal.

La jefa de la investigación es Manuela Pedrotta, fiscal adjunta del Grupo 7, Terrorismo y subversión del orden público. Ella se ocupa de la lucha contra la mafia y el crimen organizado. El delito impugnado se refiere a la Ley 401 vigente desde el 13 de diciembre de 1989, "Intervenciones en el sector de juegos y apuestas ilegales y protección de la corrección en la celebración de eventos deportivos".

Esta ley establece que"quien participe en concursos, juegos, apuestas gestionados en la forma prevista en el apartado 1, fuera del Los casos de complicidad en uno de los delitos previstos en la misma, serán castigados con pena de prisión de hasta tres meses o multa de cien mil a un millón de liras".

Dos casos diferentes de negociación de culpabilidad

Se definen dos casos diferentes de negociación de culpabilidad: el primero precede al acto de cierre de las investigaciones y puede conducir a una reducción de la pena del 50%; el segundo se refiere a un acuerdo posterior, entre la remisión y la primera audiencia, y puede reducir la sanción en un tercio. Existe también otra posibilidad (art. 128), que se refiere a la "colaboración" de los jugadores implicados: si aportan información útil para comprender dónde, cómo y quién origina determinadas rondas de apuestas, el Ministerio Público Federal también puede ofrecer un descuento importante.

Sandro Tonali, tras un partido con el AC Milan | Agencias

Es lo que le ocurrió, por ejemplo, en 2011 a Vittorio Micolucci de Ascoli, para quien el fiscal federal pidió 14 meses. El tiempo que tendremos que esperar para conocer el alcance de la posible descalificación dependerá también de la elección defensiva, pero la Fiscalía de la FIGC debería notificar el cierre de la investigación en un par de semanas. Desde el punto de vista deportivo, los riesgos para los futbolistas son mucho más relevantes que desde el punto de vista penal, donde los plazos son mucho más largos y podrían salir airosos de una ligera multa.

¿Los jugadores pueden apostar?

El juego en Italia no es un delito y las apuestas no están prohibidas, ni siquiera para un futbolista, siempre que se apueste en canales legítimos y no en el deporte que se practica, en este caso el fútbol. Pero desde el punto de vista penal, las plataformas ilegales en línea, como las que utiliza Fagioli, según la Fiscalía de Turín, no están permitidas.

Desde el punto de vista deportivo, el delito se produce en el caso de apostar en el propio deporte, por lo que los tres podrían haber apostado en sitios autorizados a un partido de baloncesto o tenis, pero no a un partido de fútbol, ni siquiera de otra categoría.

Fuera de la convocatoria

Tonali y Zaniolo han abandonado los compromisos con su selección al no encontrarse en las condiciones necesarias para afrontar los compromisos previstos en los próximos días. La FIGC lo precisa en un comunicado, donde subraya que ha decidido "protegerlos también, permitir su regreso a sus respectivos clubes", porque "independientemente de la naturaleza de los actos, en esta situación los dos jugadores no están en condiciones de la condición necesaria para afrontar los compromisos de los próximos días".

Zaniolo celebra un tanto con la Roma | EFE

La sanción afectaría a todas las competiciones. Tanto en los tres casos anteriores que, en todo caso, deben ser aprobados por el órgano juzgador que es el tribunal federal nacional de primera instancia. Asimismo, los dos jugadores del Newcastle y del Aston Villa, investigados por hechos ocurridos en Italia, pagarían cualquier culpa en la Premier League.