El Cádiz descarta el fichaje de Camello en un comunicado

El club afirma que llegó a un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid El jugador ha elegido el Rayo Vallecano

El Cádiz se ha pronunciado hace pocos minutos sobre el fichaje de Sergio Camello. El equipo cadista ha intentado de todas formas que el jugador se incorpore a su equipo pero no ha sido posible y lo ha explicado a través de un comunicado.

Comunicado oficial: aclaración Sergio Camello

"Nuestra entidad alcanzó la pasada semana un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid para realizar el traspaso. Los agentes y el propio jugador tenían un acuerdo cerrado con el Rayo Vallecano, pero no con el Atlético de Madrid. Desde el primer día que se concretó el acuerdo con el Atlético de Madrid, hemos intentado a través de los agentes y el entorno del jugador explicarle nuestro proyecto deportivo, lo cual ha resultado imposible", explica el club amarillo en su página web.

El comunicado sigue y el club se resigna por el 'no' del delantero madrileño al Cádiz: "Entendemos que el jugador quiera ir al Rayo Vallecano, pero también hay que entender que nuestra plantilla, afición y club son de Primera División, y ahí no encaja quien no quiere formar parte de nuestro entidad, aún respetando su postura". El club se muestra indignado con las formas del jugador, que ni ha querido escuchar al Cádiz.

"No queremos entrometernos en una operación en la que se nos llamó para que ningún equipo se sienta perjudicado por nuestra presencia, porque creemos en que los comportamientos de los clubes inciden en su resultado, y el nuestro siempre va a ser impecable", añade el conjunto andaluz, que al parecer según estas afirmaciones, fue el Atlético de Madrid quién ofreció al Cádiz a Camello. Por último, el club le desea suerte al jugador y conjunto de Vallecas: "Deseamos toda la suerte en sus objetivos al jugador y al Rayo Vallecano en la próxima temporada".