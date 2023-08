Urgencias por inscribir jugadores en LaLiga

Menos de la mitad de las 90 operaciones que han hecho los equipos en lo que llevamos de mercado están inscritas en la competición y podrán jugar la primera jornada Barça, Real Sociedad, Betis y Sevilla son los más afectados, mientras que el Real Madrid es el único que ha podido inscribir a todos sus fichajes

El Fair-Play financiero y el límite salarial están pasando factura en los clubes de primera división. A tan solo tres días del pistoletazo de salida de la competición con el Almería - Rayo Vallecano, muchos equipos están teniendo problemas para confirmar las operaciones que se han llevado a cabo entre renovaciones, fichajes y primeros contratos de jugadores canteranos han sido aceptadas por la Liga de Fútbol Profesional.

El Barça es el club más afectado pero no el único. Los azulgranas tan solo tienen 11 jugadores dados de alta sin contar a Kessie y Dembélé, que están en la rampa de salida. Preocupa la situación de Araujo, Íñigo Martínez y Oriol Romeu, pero especialmente la de Ilkay Gündogan. El flamante fichaje procedente del Manchester City quedará libre este domingo si no está inscrito en la competición, así lo indica una cláusula de su contrato. A día de hoy, en Can Barça, faltan por inscribir Iñaki Peña, Ronald Araujo, Sergi Roberto, Alejandro Balde, Marcos Alonso y Abde.

Otros clubes que todavía no han podido inscribir jugadores son Alavés o Real Betis. En la capital hispalense hay bastante tensión ya que seis futbolistas del Betis (Ayoze, Marc Roca, Bellerín, Bartra, Isco y Chadi Riad) siguen sin estar inscritos, mientras que el Sevilla pudo cerrarlo todo esta noche del martes y tiene 23 jugadores en plantilla. En la Real Sociedad, con 23 jugadores inscritos y solo un portero, falta inscribir al nuevo fichaje André Silva.

En el otro lado de la balanza están el Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Athletic o Rayo Vallecano. El club blanco ya ha inscrito a sus cinco fichajes: Fran García, Joselu, Arda Güler, Bellingham y Brahim. Misma circunstancia para el club castellonense, que hasta el momento ya ha dado de alta a Denis Suárez, Terrats, Gabbia, Sorloth, Santi Comesaña y Ben Brereton, pero no a Ilias Akomach. Los leones, por su parte, podrán tener la plantilla completa para el debut amte los merengues. Y el Atlético de Madrid, que cuenta con los 25 jugadores inscritos para el debut liguero.

En un lugar similar está el Almería, que cuenta con 21 jugadores, aunque falta la inscripción de Dion Lopy, y el Celta, que le queda por inscribir a Unai Núñez.

El Valencia, por ejemplo, sigue desprendiéndose de jugadores, pero para la temporada actual tiene 21 jugadores inscritos.

En el caso del Alavés, solo ha podido registrar 12 jugadores, y entre ellos a ninguno de los fichajes que ha realizado. En Cádiz, pese a tener 22 jugadores en plantilla, quedan por inscribir a Guardiola, Meré, Osmajic y Pires. Y en Getafe, aún no aparaecen inscritos Omar Alderete, Choco Lozano, Jonathan Silva y Damián Suárez. La inscripción de Fuzato, cedido de la UD Ibiza, se ha confirmado este miércoles.

En situación similar está el Girona, sin la confirmación de que puedan jugar en la primera jornada con Dovbyk (el fichaje más caro de la historia del club), Pau Víctor, Yangel y Gazzaniga. En el Mallorca faltan dos de los fichajes como Larin y Van der Heyden. Y en Osasuna, solo un jugador: Mojica.

En los recién ascendidos también hay problemas. El Granada no ha podido inscribir a sus nuevos fichajes como Manafá, Gonzalo Villar y Vallejo, ni tampoco a Weissman y Famara. Tampoco Las Palmas, sin Julián Araujo, Escandell, Sinkgraven ni Sandro.

El inicio de la liga está a la vuelta de la esquina y los clubes se preparan para unas horas frenéticas. Dar de alta a todos los jugadores a tiempo va a ser una difícil tarea, ya no solo de cara a la primera jornada sino también al final de mercado el próximo día 31. Muchos deberes aún por hacer, cada vez menos tiempo y una economía que ahoga a los clubes de una liga como la española, que es la que menos se ha reforzado de las cinco grandes europeas.