La hora de la verdad para Xavi Simons

Si pensamos en protagonistas de lo que va de temporada en Europa es de obligado deber tener en cuenta a Xavi Simons. El futbolista cedido por el PSG al RB Leipzig va como un auténtico tiro y no deja de marcar golazos y crear ocasiones para sus compañeros semana tras semana. Su última aportación, una diana impresionante a la media vuelta que no fue suficiente para doblegar al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

El cuadro de Marco Rose no tiene prácticamente opciones de pelear por la Bundesliga. Ocupan la cuarta plaza con 33 puntos, a 15 del líder, el conjunto de las 'aspirinas'. Sin embargo, vivos en la Champions League, buscarán dar la sorpresa en los octavos de final ante el Real Madrid. Y para ello necesitarán la mejor versión del neerlandés, que está llamado ser la gran amenaza para el conjunto blanco en la eliminatoria.

UN CAMINO DISTINTO

El ascenso de Xavi Simons a la élite no ha sido el de un futbolista corriente. Ya de muy pequeño fue una figura especial, con mucho carisma y muy mediático. Desde su explosión en La Masia se ha hablado de él y siempre ha estado en duda. Salió del Barça en 2019, en edad de Cadete, para firmar por el PSG.

Xavi Simons, cuando jugaba en las inferiores del Barça / @FCBarcelona

Esa decisión, la de no querer crecer en Can Barça, le condenó a soportar críticas y su carrera ha estado cuestionada y bajo el interrogante de si ha estado bien asesorado en algunos momentos. El runrún de que podía quedarse en uno de tantos talentos que no explota estuvo muchos años presente.

Incluso su salida del PSG fue curiosa. Lo fichó libre el PSV Eindhoven en 2022, pero los parisinos se guardaron una opción de compra que ejecutarían al año siguiente por solo 4 millones de euros tras agitar la Eredivisie como pocos futbolistas en la última década: 19 goles y 9 asistencias en 34 partidos de liga. Sin embargo, y en busca de minutos, decidió salir cedido en verano rumbo al RB Leipzig, y no podría haber elegido mejor destino.

RB LEIPZIG, LA PRUEBA DE FUEGO

Su vuelta a una de las cinco grandes ligas de Europa era el gran examen de Xavi Simons. Tenía el reto de demostrar que era capaz de ser diferencial como lo fue en Países Bajos, pero en una liga de más exigencia y en los escenarios más imponentes del planeta, como la Champions League.

Xavi Simons, celebrando un gol con el RB Leizpig / AFP

En un contexto favorable como el que le ha creado Marco Rose en el RB Leipzig lo está demostrando, y se ha convertido en una pieza clave del equipo. Hasta la fecha registra siete goles y nueve asistencias en 27 partidos, y las sensaciones que transmite son de que puede causar bastante más daño a los rivales.

¿QUÉ APORTA XAVI SIMONS?

Pese a que no es un atacante al uso, Xavi Simons está jugando de extremo, aunque realmente es un mediapunta, como mínimo un jugador diseñado para jugar por detrás del nueve. Tiene mentalidad de delantero más que de centro campista, siempre tiende a buscar la portería rival, a dinamizar los ataques de su equipo, y eso lo convierte en un peligro muy real en conducción.

Aunque es diestro, domina muy bien la zurda, y eso le permite jugar en cualquiera de las dos bandas. Ahora, sin Dani Olmo, suele ocupar el sector izquierdo para explotar uno de sus movimientos marca de la casa: diagonal hacia dentro y disparo letal desde media-larga distancia. Sin embargo, cuando juega por la derecha, tiene la capacidad de salir por fuera con mucha suficiencia, aunque no renuncia a meterse por dentro.

Xavi Simons, celebrando su gol ante el Estrella Roja / AFP

Entre líneas está muy cómodo, explotando su talento, creatividad, electricidad y último pase. Es muy bueno recibiendo de espaldas, parece que no le afecta la presión del rival, siempre encuentra una salida, a través del pase o de girarse él solo, algo que explota muy bien Isco, entre muchos otros 'magos'.

Pero no hay que perder la perspectiva. Tiene 20 años y algunos aspectos por desarrollar, como el aspecto físico. Si no consigue salir de los duelos individuales evitando el contacto, los contrincantes, habitualmente más corpulentos que él, no tienen problemas para derribarlo.

Los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid serán un gran escaparate para demostrar de qué pasta está hecho. Su primera gran eliminatoria en Europa y ante el rival más temido en la competición reina. ¿Conseguirá ser determinante?