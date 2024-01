Tensión en Múnich

El Bayern de Múnich no pierde una Bundesliga desde la temporada 2011/2012. Once años de dominio a los que el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso quieren poner fin. Alemania ansía un nuevo 'rey' y el pinchazo de los de Tuchel ante el Werder Bremen (0-1) abre un poco más la puerta a que se dé el cambio de corona, y eso crea un clima de crisis muy palpable en el Allianz Arena.

El año pasado el Borussia Dortmund llegó a la última jornada con la sarten cogida por el mango. Un triunfo ante el Mainz aseguraba el campeonato, pero empataron (2-2) y la Liga se celebró nuevamente en Múnich. Un susto que no trascendió. Pero el cuadro de las 'aspirinas' ha vuelto a meter el miedo en el cuerpo del Bayern de Múnich.

INVICTOS Y A RITMO DE CRUCERO

Mientras los de Tuchel se volvieron a dejar puntos ante un rival que está en tierra de nadie, esta vez en casa, ante el Werder Bremen, el Bayer Leverkusen sigue invicto. No fallaron en la complicada visita al RB Leipzig (2-3).

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso es el único invicto de todas las grandes ligas de Europa / SPORT

Están en lo más alto de la tabla con 48 puntos, a siete de diferencia con un Bayern de Múnich que suma 41 con un partido pendiente. Por todo ello, la tensión aumenta en Múnich.

¿QUÉ PASA EN ALEMANIA?

El Bayern suma cuatro derrotas en lo que va de temporada. Primero, la dolorosa derrota en la Supercopa de Alemania ante el RB Leipzig. Los de Marco Rose le endosaron un doloroso 0-3 comandados por un Dani Olmo estelar que firmó los tres tantos de aquel duelo.

Después llegó el bochorno en la Copa. La eliminación ante el Saarbrücken de Tercera Divisón (2-1) creó un clima complicado en el vestuario. Thomas Müller, uno de los pesos pesados de la plantilla, no dudó en señalar a alguno de sus compañeros por la actitud que mostraron tras el partido: "Las críticas son absolutamente comprensibles. Lo que no es posible es que solo tres o cuatro jugadores sepan respetar el apoyo de la afición. Hicieron no sé cuántos kilómetros para venir. Lo más importante es entender cómo devolver algo. Por supuesto que no funciona de esta manera".

El Eintracht le metió una dolorosa manita al Bayern de Múnich (5-1) / EFE

Sin embargo, en la Bundesliga seguían manteniéndole el pulso al Bayer Leverkusen. Hasta que el Eintracht de Frankfurt les sacó los colores con un 5-1 que les tocó el orgullo. Ahora, la derrota en el Allianz contra el Werder Bremen, pone en duda la posición de Tuchel, que relevó el pasado marzo a Nagelsmann.

DUDAS CON THOMAS TUCHEL

Según apuntan desde Alemania y pese a que queda mucha temporada por delante, los dirigentes del Bayern se plantean varios escenarios con el técnico alemán y la sombra de Xabi Alonso empieza a vislumbrarse en el banquillo del Allianz.

Tuchel durante el partido contra el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso / EFE

Incluso una leyenda del club como Lotthar Matthäus cuestionó algunas decisiones suyas: “El hecho de que Goretzka no haya sido titular no es bueno para el estado de ánimo. Los jugadores tampoco pueden entender esta decisión contra Goretzka”.

MIEDO A UNA TEMPORADA EN BLANCO

En Champions League, sin embargo, la realidad es buena. Están en octavos de final y salvo sorpresa accederán a los cuartos sin excesivos problemas ante la Lazio de Maurizio Sarri. Pero existe un escenario que no podría tolerarse en Múnich: cerrar la temporada en blanco, algo que no sucede desde 2012. Si caen en Champions y no aguantan el pulso con el Bayer Leverkusen, se buscarán culpables, y Tuchel tendría muchas papeletas de ser el gran perjudicado.

El Bayern Leverkusen tiene la responsabilidad de un país entero que necesita que pase algo distinto en su competición doméstica. Por el momento lo están logrando a través de un fútbol vistoso, dinámico y atrevido. El 'sello' de Xabi Alonso se aprecia en cada partido del cuadro de las 'aspirinas', y eso otorga aún más motivos para creer.

