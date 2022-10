Xabi Alonso, sobre la situación del Leverkusen: "Es malísima"

Tras dos goleadas consecutivas, el técnico español reconoció el duro momento de su equipo Con la derrota contra el Eintracht, el Leverkusen cayó hasta la antepenúltima posición

Con el cambio de entrenador, el Bayer Leverkusen esperaba una mejora notable del rendimiento. Tampoco era tan difícil, ya que los resultados del equipo durante el inicio de temporada eran, para sorpresa de todos, catastróficos. El anuncio de Xabi Alonso como nuevo técnico y la contundente victoria del español en su debut en el banquillo contra el Schalke (4-0) devolvieron la esperanza al equipo de Renania del Norte-Westfalia.

Pero poco duró la ilusión en el BayArena. El segundo encuentro del internacional español en el banquillo del Leverkusen, también en casa, se saldó con una dura derrota contra el Porto (0-3) en Champions. El descalabro europeo, además, acabó de sepultar las esperanzas del club de colarse en octavos de final, ya que los ha dejado últimos, con solo tres puntos de doce, y a la espera de un milagro para poder clasificar. El fin de semana anterior fue el Eintracht Frankfurt el encargado de recordar al equipo de las aspirinas su nueva realidad. Los de Xabi Alonso se estrellaron (5-1) en su visita a los campeones de la Europa League.

Tras el encuentro, el ex jugador del Real Madrid reconoció que la situación de su equipo "es malísima". La derrota en Fráncfort fue un duro varapalo para el Bayer, que ha entrado en puestos de peligro (play-off por la permanencia). "Tenemos que ser realistas con respecto a donde estamos", reconoció el entrenador tras el partido. “Nos metimos en problemas desde el principio. No tuvimos la intensidad que se necesita a este nivel. Es nuestra culpa, nadie más puede ayudarnos, no hay excusas. Tenemos que estar dispuestos a sufrir. En la Bundesliga hay que saber lidiar con momentos malos”, añadió el técnico de Tolosa.

Kerem Demirbay, mediocentro del equipo, también se refirió, y de manera contundente, al momento del Leverkusen. “Estamos en la mierda”, comentó el jugador. Otros futbolistas del Bayer también opinaron sobre la situación que atraviesa el club. Robert Andrich explicó que Xabi Alonso no tiene la culpa. "No se trata del entrenador. Está claro que puede intentar enseñarnos su filosofía. Pero al fin y al cabo, somos los futbolistas en el campo los que tenemos que ponernos manos a la obra”, comentó el mediocampista.

En las próximas semanas, el Bayer tendrá que visitar al Atlético de Madrid, por Champions, y al Leipzig, por Bundesliga. Además, recibirá al Wolfsburgo y a los líderes, tanto de la Copa de Europa - el Brujas, - como del torneo alemán - el Unión Berlín. Todo antes del derbi contra el Colonia. Semanas complicadas para Xabi Alonso, que cerrará el año con la visita al BayArena del Stuttgart, último partido previo al parón por el Mundial.