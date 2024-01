¡Xabi Alonso quiere firmar a un jugador del Betis!

El Bayer Leverkusen está sorprendiendo a toda Europa con una campaña excelente bajo las órdenes de Xabi Alonso. El conjunto que dirige el técnico español se sitúa en la primera posición de la Bundesliga y continúa invicto.

Una de las claves del buen rendimiento del equipo es su delantero centro, Victor Boniface. El atacante ha sido capaz de ver portería diez veces en los dieciséis encuentros que ha disputado.

Sin duda, una pieza importante que está siendo muy difícil de suplir. El delantero fue convocado por Nigeria para disputar la Copa de África y sufrió una lesión que lo alejará de los terrenos de juegos hasta abril. De esta manera, el Leverkusen está atento al mercado por si aparece una buena oportunidad.

Según apunta el diario 'ABC' de Sevilla, el Betis ha recibido un fuerte interés del Bayer Leverkusen por Borja Iglesias. De acuerdo con esta información, aún no existe una propuesta formal por el futbolista español, pero el equipo alemán está muy atento a la situación del delantero.

El atacante gallego no está realizando su mejor temporada con el equipo bético. Únicamente ha disputado once partidos en LaLiga EA Sports y aún no ha podido inaugurar su casillero goleador en la competición liguera.